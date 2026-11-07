مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 7-11-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني، ونوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ـ ليدز يونايتد X توتنهام هوتسبير – 2:30 ظهرا – beIN Sports Mena 1
ـ آرسنال X هال سيتي – 5 مساء – beIN Sports Mena 1
ـ فولهام X نيوكاسل يونايتد – 5 مساء – beIN Sports Mena 2
ـ نوتنجهام فورست X مانشستر سيتي – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ـ مالاجا X راسينج سانتاندير – 3 عصرا – beIN Sports Mena 3
ـ إسبانيول X ديبورتيفو لاكورونيا – 5:15 مساء – beIN Sports Mena 3
ـ أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 3
ـ فالنسيا X ريال مدريد – 10 مساء – beIN Sports Mena 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ـ كالياري X فروسينوني – 4 عصرا – stc tv
ـ تورينو X ليتشي – 4 عصرا – stc tv
ـ بارما X بولونيا – 7 مساء – stc tv
ـ روما X ساسولو – 9:45 مساء – stc tv
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ـ أوكسير X باريس اف سى – 8 مساء – beIN Sports Mena 5
ـ باريس سان جيرمان X تروا – 10:05 مساء – beIN Sports Mena 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
ـ بوروسيا دورتموند X إيلفيرسبيرج – 4:30 عصرا
ـ ماينز X بايرن ميونخ – 4:30 عصرا
ـ باديربورن X آينتراخت فرانكفورت – 4:30 عصرا
ـ لايبزيج X أوجسبورج – 4:30 عصرا
ـ شتوتجارت X فيردر بريمن – 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
ـ أيوب سبور X كوجالي سبور – 12:30 ظهرا
ـ سامسون سبور X قونيا سبور – 3 عصرا
ـ جلطة سراي X آميد سبورتيف – 6 مساء
ـ جوزتيبي X إسطنبول باشاك شهير – 6 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
ـ المصري X مصر للمقاصة – 5 مساء – On Sport Max
ـ سيراميكا كليوباترا X أبو قير للأسمدة – 5 مساء – On Sport Plus
ـ الأهلي X السكة الحديد – 8 مساء – On Sport
ـ بيراميدز X الداخلية – 8 مساء – On Sport Max