مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 7-11-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني، ونوتنجهام فورست ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ـ ليدز يونايتد X توتنهام هوتسبير – 2:30 ظهرا – beIN Sports Mena 1

ـ آرسنال X هال سيتي – 5 مساء – beIN Sports Mena 1

ـ فولهام X نيوكاسل يونايتد – 5 مساء – beIN Sports Mena 2

ـ نوتنجهام فورست X مانشستر سيتي – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ـ مالاجا X راسينج سانتاندير – 3 عصرا – beIN Sports Mena 3

ـ إسبانيول X ديبورتيفو لاكورونيا – 5:15 مساء – beIN Sports Mena 3

ـ أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 7:30 مساء – beIN Sports Mena 3

ـ فالنسيا X ريال مدريد – 10 مساء – beIN Sports Mena 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ـ كالياري X فروسينوني – 4 عصرا – stc tv

ـ تورينو X ليتشي – 4 عصرا – stc tv

ـ بارما X بولونيا – 7 مساء – stc tv

ـ روما X ساسولو – 9:45 مساء – stc tv

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ـ أوكسير X باريس اف سى – 8 مساء – beIN Sports Mena 5

ـ باريس سان جيرمان X تروا – 10:05 مساء – beIN Sports Mena 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ـ بوروسيا دورتموند X إيلفيرسبيرج – 4:30 عصرا

ـ ماينز X بايرن ميونخ – 4:30 عصرا

ـ باديربورن X آينتراخت فرانكفورت – 4:30 عصرا

ـ لايبزيج X أوجسبورج – 4:30 عصرا

ـ شتوتجارت X فيردر بريمن – 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

ـ أيوب سبور X كوجالي سبور – 12:30 ظهرا

ـ سامسون سبور X قونيا سبور – 3 عصرا

ـ جلطة سراي X آميد سبورتيف – 6 مساء

ـ جوزتيبي X إسطنبول باشاك شهير – 6 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

ـ المصري X مصر للمقاصة – 5 مساء – On Sport Max

ـ سيراميكا كليوباترا X أبو قير للأسمدة – 5 مساء – On Sport Plus

ـ الأهلي X السكة الحديد – 8 مساء – On Sport

ـ بيراميدز X الداخلية – 8 مساء – On Sport Max