أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن أحمد فتوح ويحسم موقفه من منتخب مصر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، سبب خروج أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التشكيل الأساسي لمواجهة مصر للتأمين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحاته عبر برنامج «الكابتن» المذاع على قناة «DMC»، إن استبعاد أحمد فتوح من تشكيل الزمالك لم يكن بسبب إصابة عضلية، موضحًا أن اللاعب تعرض لنزلة برد شديدة تسببت في شعوره بالدوار والدوخة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى إخراجه من التشكيل قبل انطلاق المباراة.

وأضاف أن الحالة التي تعرض لها أحمد فتوح لا تتعلق بإصابة عضلية، مشيرًا إلى اعتقاده بأن نزلة البرد لن تمنع اللاعب من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل.

ويأتي ذلك في ظل استعداد منتخب مصر لخوض معسكره المقبل، والذي يتخلله عدد من المواجهات المهمة، وسط ترقب للإعلان عن قائمة اللاعبين المختارين لتمثيل الفراعنة.