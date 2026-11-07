بدء إجراءات تسليم الشهادات المؤمنة للدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات استكمال تعاقد المعلمين المساعدين بالدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، في إطار حرص الوزارة على سرعة إنهاء إجراءات التعاقد وتيسير الخطوات المطلوبة أمام المديريات التعليمية والمعلمين المستهدفين بالتعيين.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم تكليف عضو من إدارة الموارد البشرية، وعضو من إدارة تنسيق التعليم الابتدائي بمديريات التربية والتعليم ، للحضور اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026 ، لتسلم الشهادات المؤمنة الخاصة بمعلمي ومعلمات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

الفئات المستهدفة بتسليم الشهادات المؤمنة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : تشمل إجراءات تسليم الشهادات المؤمنة الخاصة بمعلمي ومعلمات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم 3 فئات رئيسية، هي:

ـ الشهادات المؤمنة الخاصة بمعلمي ومعلمات الدفعة الخامسة، لإستكمال مسوغات التعيين من خلال إدارات الموارد البشرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد.

ـ الشهادات المؤمنة الخاصة بمعلمي ومعلمات ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%.

ـ الشهادات المؤمنة الخاصة بمعلمي الدفعة الخامسة الذين تمت إعادة توزيعهم على المديريات التعليمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : تتولى إدارات الموارد البشرية استلام الشهادات الخاصة بإستكمال مسوغات التعيين، فيما تتولى إدارات تنسيق التعليم الابتدائي إجراءات توزيع المعلمين على الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية، كما شددت التعليمات على ضرورة حضور الأعضاء المكلفين من إدارتي الموارد البشرية وتنسيق التعليم الابتدائي، مع التأكيد على عدم تسليم الشهادات لأي مفوض آخر غير الأعضاء المحددين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الإجراءات في إطار استكمال خطوات تعيين الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وإنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لبدء استلام المعلمين مهام عملهم وفقًا للتوزيع المعتمد.