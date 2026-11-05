هل المدارس مستعدة ومجهزة لممارسة النشاط المسرحي؟.. وزير التعليم يحسم الجدل

رد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل إطلاق الدورة الأولى من "المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري"، على سؤال حول مدى استعداد المدارس لممارسة النشاط المسرحي بصورة مستمرة طوال العام الدراسي

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن جميع المدارس المصرية مؤهلة لتقديم فنون الأداء والمسرح المدرسي

واستشهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاحتفالات التي شهدتها المدارس المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر هذا العام، والتي تضمنت عروضًا فنية ومسرحية متميزة بمشاركة واسعة من الطلاب في مختلف المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه العروض تعكس قدرة المدارس على تنظيم أنشطة فنية ومسرحية والاستفادة من المساحات المتاحة بها.



كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن التصميمات الجديدة للمدارس الجاري إنشاؤها تراعي تخصيص مساحات لممارسة النشاط المسرحي، من بينها مسرح صغير ملحق بالمكتبة المدرسية، ومجهز بمنصة لتقديم العروض، بما يتيح للطلاب ممارسة الأنشطة المسرحية داخل مدارسهم.

جدير بالذكر أنه تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل إطلاق الدورة الأولى من "المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري"، ذلك بمركز المؤتمرات بالعاصمة الجديدة.



وشهد المؤتمر -الذي قدمته الإعلامية ياسمين نور الدين، حضور كل من الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، الأستاذ عمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس اللجنة التأسيسية العليا للمهرجان، الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والمخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المهرجان، الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمنسق العام للمهرجان، والفنان عزت زين، والفنان صبري فواز وعدد كبير من الإعلاميين.