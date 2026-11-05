مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تشكيل لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن تشكيل لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي، الذي يُقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، خلال الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، وتضم اللجنة ثلاثة من صناع السينما أصحاب الخبرات المتنوعة في مجالات الإنتاج والتوزيع والكتابة والإخراج.

وتضم لجنة التحكيم المنتجة الأردنية الكندية رولا ناصر، والمنتجة وخبيرة التوزيع الألمانية دانييلا تسولة، والكاتب والمخرج والمنتج المصري محمد رشاد، في تشكيل يجمع بين خبرات مهنية وإبداعية متنوعة، ويعكس حرص الملتقى على الاستفادة من رؤى مختلفة في تقييم المشروعات السينمائية العربية المشاركة، ودعم فرص تطويرها وإنتاجها ووصولها إلى الأسواق والجمهور.

رولا ناصر

منتجة سينمائية أردنية كندية، ومؤسسة شركة «ذا إيماجيناريوم فيلمز» (The Imaginarium Films). بدأت مسيرتها المهنية بالعمل مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وقناة «ديسكفري» (Discovery)، قبل انضمامها إلى الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث أسهمت في تطوير برنامج لدعم صناع الأفلام.

وخلال مسيرتها، أنتجت عددًا من الأفلام في الأردن ومنطقة الخليج، بالتعاون مع مؤسسات وشركات إنتاج بارزة، من بينها «توفور54» (twofour54)، و«إيمج نيشن أبوظبي» (Image Nation Abu Dhabi)، و«إم بي سي ستوديوز» (MBC Studios). وتضم قائمة أعمالها أفلام «إن شاء الله ولد»، و«الجمعة الأخيرة»، و«هجان»، و«حبيبي بيستناني عند البحر»، التي تعكس اهتمامها بدعم تجارب سينمائية متنوعة والتعاون مع صناع أفلام من المنطقة العربية.

دانييلا تسولة

تتمتع دانييلا تسولة بخبرة واسعة في مجالات توزيع الأفلام والاستحواذ عليها، إلى جانب إدارة البرامج التعليمية والثقافية المتخصصة في السينما والمسرح والرقص. وتحمل درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الأدائية في براتيسلافا.

شغلت تسولة سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة «فيلمتوبيا للتوزيع» (Filmtopia Distribution)، كما عملت ممثلة مساعدة لصندوق الدعم السينمائي الأوروبي «يوريمجز» (Eurimages) في سلوفاكيا، وتولت إدارة مهرجان «فور إليمنتس» السينمائي (4 Elements) خلال الفترة من 2008 إلى 2017.

وفي عام 2016، انضمت إلى شركة «بلوتو فيلم» (Pluto Film)، حيث تولت منصب الشريك الإداري، قبل أن تصبح رئيسة قسم الاستحواذ عام 2022. وإلى جانب عملها في مجال التوزيع الدولي، تقدم استشارات لبرامج التدريب السينمائي الاحترافي، مستفيدة من خبرتها في اكتشاف المشروعات والأفلام وتطوير فرص وصولها إلى الأسواق الدولية.

محمد رشاد

كاتب ومخرج ومنتج سينمائي مصري، بدأ مسيرته في صناعة الأفلام عام 2005، وشارك في تأسيس شركة «حصالة للإنتاج الفني» (Hassala Films)، التي تهتم بدعم الأفلام الروائية الطويلة الأولى، ومساندة صناع الأفلام الواعدين في تطوير مشروعاتهم وتحويلها إلى أعمال سينمائية.

قدم رشاد فيلمه الوثائقي الطويل الأول «النسور الصغيرة» (Little Eagles) عام 2016، وشهد عرضه الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي. وفي عام 2025، قدم فيلمه الروائي الطويل الأول «المستعمرة» (The Settlement)، الذي شارك في قسم «آفاق» بمهرجان برلين السينمائي الدولي، وحصد جوائز في مهرجاني الجونة السينمائي وخريبكة.

وإلى جانب تجربته في الكتابة والإخراج والإنتاج، يتولى رشاد إدارة مدرسة سينما الجيزويت بالإسكندرية، التي تعمل على تدريب المواهب السينمائية الشابة، وإتاحة الفرصة أمامها لاكتساب المهارات الفنية والإبداعية اللازمة لدخول مجال صناعة الأفلام.

عن ملتقى القاهرة السينمائي

يُعد ملتقى القاهرة السينمائي إحدى المنصات المهنية الرئيسية ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، ويهدف إلى دعم المشروعات السينمائية العربية في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج، من خلال ربط صناعها بالمنتجين والموزعين وصناديق الدعم والمؤسسات السينمائية الدولية، بما يعزز فرص الإنتاج المشترك ووصول الأفلام إلى الأسواق والجمهور. ويواصل الملتقى دوره في اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة ودعم التجارب الإبداعية الواعدة، عبر اللقاءات المهنية والجوائز وفرص الدعم التي تقدمها المؤسسات والجهات الشريكة، في إطار جهود أيام القاهرة لصناعة السينما لتعزيز التعاون وتطوير صناعة الأفلام العربية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.