فضل شاكر ينهي بروفاته استعدادًا للقاء جمهوره في جدة برفقة نجله محمد

يواصل النجم اللبناني فضل شاكر استعداداته المكثفة لإحياء حفل غنائي استثنائي، مساء اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة نجله الفنان محمد شاكر، في ليلة غنائية ينتظرها عشاق الطرب والأغنية الرومانسية، وذلك على خشبة مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة.

فضل شاكر ينتهي من البروفات النهائية لحفل جدة

وأجرى فضل شاكر البروفات النهائية الخاصة بالحفل، للوقوف على التفاصيل الموسيقية والغنائية قبل لقاء الجمهور، حيث يستعد لتقديم مجموعة من أشهر أعماله التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، إلى جانب باقة من الأغنيات التي يقدمها نجله محمد شاكر، في حفل يجمع بين خبرة الأب وحضور الابن الفني.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، خاصة أن لقاء فضل شاكر ونجله على مسرح واحد يمثل حالة فنية مميزة، تجمع بين جيلين من الغناء العربي، وتمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بألوان موسيقية متنوعة، تجمع بين الأغنيات الكلاسيكية ذات الطابع الرومانسي والأعمال الغنائية الحديثة.

فضل شاكر ومحمد شاكر يجتمعان في ليلة طربية بجدة

ومن المنتظر أن يقدم الثنائي خلال الأمسية مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحًا واسعًا، حيث يستعيد فضل شاكر عددًا من أبرز أعماله التي صنعت مكانته لدى الجمهور العربي، فيما يقدم محمد شاكر مجموعة من أغنياته التي استطاع من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية خاصة به.

ويحظى الحفل باهتمام كبير من محبي النجم اللبناني، لا سيما بعد النجاح الذي حققته حفلاته السابقة، والتي شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بعودته إلى الوقوف على خشبة المسرح واستعادة حضوره الغنائي بعد سنوات طويلة من الغياب.

تفاصيل ألبوم فضل شاكر الجديد «حلم جديد»

وعلى جانب آخر، انتهى فضل شاكر من التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم «حلم جديد»، ويأتي بعد سلسلة من الأغنيات المنفردة التي طرحها خلال الفترة الماضية وحققت تفاعلًا ملحوظًا بين جمهوره.

ومن المقرر طرح أغنيات الألبوم بشكل متتابع، وفق خطة فنية وتسويقية تستهدف تقديم الأعمال للجمهور على مراحل، بما يمنح كل أغنية فرصتها في الانتشار وتحقيق النجاح، خاصة أن الألبوم يمثل محطة جديدة في مسيرة فضل شاكر الفنية، ويعكس استمراره في تقديم أعمال غنائية تحمل هويته الموسيقية المعروفة.

عودة فضل شاكر إلى الحفلات بعد غياب 14 عامًا

وتأتي هذه الخطوة في ظل النشاط الفني الذي يشهده فضل شاكر خلال الفترة الأخيرة، بعدما عاد إلى إحياء الحفلات الغنائية عقب غياب استمر نحو 14 عامًا عن الوقوف على المسرح، في عودة حظيت باهتمام واسع من جمهوره ومحبيه في مختلف أنحاء الوطن العربي.

كما شهدت الفترة الماضية انضمام فضل شاكر ونجله محمد شاكر إلى شركة «Echo Sounds» لتولي إدارة أعمالهما الفنية، في خطوة تستهدف تنظيم نشاطهما الفني خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تقديم مشروعات غنائية وحفلات جديدة.

ويواصل فضل شاكر من خلال هذه التحركات تعزيز حضوره على الساحة الغنائية العربية، بالتزامن مع انطلاق مرحلة فنية جديدة تجمع بين طرح الأعمال الغنائية وإحياء الحفلات، فيما يمثل ظهوره برفقة نجله محمد إضافة خاصة لهذه المرحلة، في ظل اهتمام الجمهور بالتجربة الفنية التي تجمع الأب والابن.