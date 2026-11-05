إمام عاشور في مهب الريح.. 3 مباريات خارج الحسابات وأزمة جديدة تهز الأهلي

تتواصل حالة الجدل حول مستقبل إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة خلال المباريات الثلاث الأخيرة في تطور أعاد فتح ملف علاقته بالنادي وأثار تساؤلات عديدة حول أسباب ابتعاده عن المشاركة في الفترة الحالية.

وغاب إمام عاشور عن قائمة الأهلي في مواجهات كيتارا الأوغندي بالكونفدرالية ومودرن سبورت بالدوري المصري ثم المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر ليصبح استبعاده المتكرر حديث جماهير القلعة الحمراء خاصة أن اللاعب يعد من أبرز العناصر التي يعول عليها الفريق في خط الوسط.

الأهلي يحسم الجدل بشأن إصابة إمام عاشور

وفي ظل تعدد الروايات حول أسباب غياب اللاعب أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أوضح خلاله أن إمام عاشور يشارك في التدريبات بصورة منتظمة ويلتزم بالتعليمات ولا يعاني من أي إصابة، مؤكدا أن عدم مشاركته في المباريات يرجع إلى أسباب فنية.

وجاء توضيح الأهلي ليضع حدا للتكهنات بشأن معاناة اللاعب من إصابة عضلية ويؤكد أن قرار استبعاده يرتبط برؤية الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، وتقييمه لاحتياجات الفريق في المباريات الأخيرة.

أزمات متكررة تلاحق إمام عاشور

ولا تعد الأزمة الحالية الأولى في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي بعدما شهد الموسم الماضي واقعة تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا وهي الواقعة التي دفعت إدارة النادي إلى توقيع عقوبة مالية وإيقافه لمدة أسبوعين، إلى جانب إلزامه بالتدريب منفردا.

وعاد اللاعب للمشاركة بعد انتهاء العقوبة إلا أن الواقعة تركت علامات استفهام حول مدى التزامه، قبل أن تتجدد الأحاديث بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

أرقام إمام عاشور تثير التساؤلات

وعلى المستوى الفني، لم يقدم إمام عاشور الأرقام المنتظرة منه خلال مشاركاته في الموسم الحالي حيث خاض 4 مباريات بإجمالي 242 دقيقة وبدأ 3 مواجهات في التشكيل الأساسي بينما شارك بديلا في مباراة واحدة دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.

وتزامن تراجع أرقامه مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي وقوائم المباريات وهو ما يضع اللاعب أمام تحد لاستعادة مستواه وإقناع الجهاز الفني بأحقيته في العودة إلى المشاركة.

هل يعود إمام عاشور لحسابات الأهلي؟

باتت عودة إمام عاشور إلى مباريات الأهلي مرتبطة بمدى قدرته على استعادة مستواه خلال التدريبات والحصول على ثقة الحسين عموتة من جديد في ظل تأكيد النادي أن الاستبعاد فني وليس عقوبة إدارية.

وتبقى الأيام المقبلة مهمة في تحديد شكل العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني خاصة أن الأهلي يحتاج إلى الاستفادة من إمكانات أحد أبرز لاعبيه بينما يسعى إمام عاشور لإنهاء حالة الجدل واستعادة مكانه داخل تشكيل الفريق.