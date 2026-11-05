عيار 24 يسجل 7135 جنيهًا اليوم الخميس.. أسعار الذهب في مصر

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر عند مستوى 7135 جنيهًا للبيع، خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة، عقب موجة ارتفاعات شهدتها الأسواق أمس الأربعاء.

ويأتي عيار 24 في مقدمة الأعيرة من حيث درجة النقاء، ويحظى بمتابعة خاصة من المهتمين بشراء السبائك الذهبية والادخار في المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7135 جنيهًا للبيع، مقابل 7090 جنيهًا للشراء، وفق تحديثات أسعار الذهب في محال الصاغة.

أسعار الذهب بمختلف الأعيرة

عيار 24: 7135 جنيهًا للبيع، و7090 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6245 جنيهًا للبيع، و6205 جنيهات للشراء.

عيار 18: 5355 جنيهًا للبيع، و5320 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4165 جنيهًا للبيع، و4135 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49 ألفًا و960 جنيهًا للبيع، مقابل 49 ألفًا و640 جنيهًا للشراء.

وتواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين، في ظل متابعة تحركات الأسعار العالمية وانعكاساتها على سوق الصاغة المحلية.