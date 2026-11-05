احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

يعاني كثير من الأشخاص من حرقة المعدة وارتجاع المريء، خاصة بعد تناول بعض الوجبات، وقد لا ينتبه البعض إلى أن الأطعمة والمشروبات اليومية يمكن أن تزيد الشعور بالحموضة وعدم الراحة.

ووفقا لموقع هارفارد هيلث الأمريكي، ترتبط مجموعة من الأطعمة بزيادة أعراض ارتجاع المريء لدى بعض الأشخاص، لذلك قد يساعد التعرف على هذه الأطعمة في تقليل نوبات الحموضة.

أطعمة قد تزيد أعراض ارتجاع المريء:

الشوكولاتة: قد تؤدي إلى زيادة أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص.

القهوة: يحتوي الكافيين على مركبات قد تزيد الأعراض لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

النعناع: قد يساهم في ارتخاء الصمام الفاصل بين المعدة والمريء.

الأطعمة الحارة: يمكن أن تزيد الشعور بالحرقة وتهيج المريء.

الطماطم والحمضيات: قد تزيد الحموضة لدى بعض المصابين بسبب طبيعتها الحمضية.

الأطعمة الدسمة: قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض، خاصة عند تناول وجبات كبيرة.

وينصح بملاحظة الأطعمة التي تسبق ظهور الأعراض، إذ لا يعاني جميع المصابين من المحفزات نفسها، كما يمكن تجربة تقليل الأطعمة المشتبه بها ومتابعة التحسن.

ومن النصائح المهمة أيضا تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة، وترك فاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات بين الوجبة وموعد النوم، خاصة لمن يعانون من الأعراض الليلية.