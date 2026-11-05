قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من الترخيص إلى العلامة التعريفية.. كيف يفرض القانون الرقابة على حيازة الكلاب؟

الكلاب
الكلاب
حسن رضوان

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مجموعة من الضوابط التي تستهدف إحكام الرقابة على الحيازة، وضمان رعاية الحيوانات صحيًا وغذائيًا، بما يسهم في حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ولم يقتصر التنظيم القانوني على اشتراط ترخيص حيازة الكلاب، بل امتد إلى إنشاء سجلات رسمية تتضمن بيانات الكلب وحائزه، وإلزام أصحاب الكلاب المرخصة بالحصول على علامة تعريفية تحمل رقمًا مسلسلًا، مع تثبيتها بصورة دائمة في رقبة الكلب.

سجل رسمي لحصر الكلاب المرخصة وبيانات أصحابها

ونصت المادة العاشرة من القانون على إنشاء السلطة المختصة سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن تتضمن هذه السجلات جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.

وتشمل البيانات اسم الحائز ومحل إقامته، وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، فضلًا عن التحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

علامة تعريفية في رقبة الكلب.. التزام لا يجوز تجاهله

وفي إطار ضمان إمكانية التعرف على الكلاب المرخصة، ألزم القانون بتسليم حائز الكلب، فور حصوله على الترخيص، علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل الخاص بقيده في السجلات الرسمية.

كما أوجب القانون على الحائز تثبيت هذه العلامة في رقبة الكلب بصفة دائمة، بما يضمن ارتباط الحيوان ببياناته المسجلة لدى السلطة المختصة.

فقدان العلامة التعريفية يستوجب استخراج بديل فورًا

ولم يغفل القانون الحالات التي قد تتعرض فيها العلامة التعريفية للفقد، حيث ألزم الحائز بطلب استخراج علامة جديدة فورًا، مقابل سداد تكلفتها.

ويعكس هذا الالتزام أهمية استمرار وجود وسيلة تعريف واضحة للكلاب المرخصة، وعدم تركها دون العلامة التي تربطها ببيانات الحيازة المسجلة.

التكنولوجيا تدخل منظومة تعريف الكلاب

وأتاح القانون للوزير المختص إصدار قرار باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعريف الكلاب المرخص بها، بما يسمح بتطوير آليات التسجيل والتعريف، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

وبذلك يرسم القانون منظومة متكاملة لتنظيم حيازة الكلاب، تقوم على تسجيل بيانات الحيوان وصاحبه، وتوفير علامة تعريفية دائمة، وإمكانية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، في إطار يستهدف تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.

الحيوانات الخطرة الكلاب الحيازة الحيوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد