القبض على المتهم بتهديد مواطنين بكلب شرس بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بتهديد المواطنين بإستخدام كلب شرس بالإسماعيلية .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وضُبط بحوزته كلب "بدون ترخيص" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة حدوث مشاجرة بين شقيقته وأحد الأشخاص فقام بالإستعانه بالكلب بقصد ترهيبه .





تم التحفظ على مركبة "التروسيكل".. وإتخاذ الإجراءات القانونية .. والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الكلب بإحدى دور الرعاية البيطرية.





