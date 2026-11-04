لا أحد فوق القانون.. الداخلية تنهي خدمة 4 أفراد وتقرر إيقاف ضابطين وإحالتهما للتحقيق

أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة أفراد من الشرطة وكذا إيقاف ضباط وإحالتهم للتحقيق في واقعة مخالفة لثوابت الوزارة بما يعكس الالتزام بثوابت المؤسسة الأمنية وتقاليد العمل الشرطي.

فرد شرطة المنافذ البرية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفى داخل أحد المنافذ البرية بالمخالفة لثوابت الوزارة، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار حرصها على الالتزام بالثوابت وتقاليد العمل الشرطي.

إيقاف ضابط والتحقيق معه

كما أفادت وزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر بإيقاف أحد ضباط الشرطة عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية مشاركته في أعمال مع أحد الأشخاص، بالمخالفة لثوابت وتقاليد العمل الشرطي، موضحة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الضابط، ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن الواقعة، للوقوف على ملابسات مشاركته في تلك الأعمال ومدى مخالفتها للقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل الوزارة.

واقعة محطات السكك الحديدية

ايضا قامت وزارة الداخلية بإنهاء خدمة فردى شرطة لخروجهما عن مقتضيات الواجب الوظيفى داخل إحدى محطات السكك الحديدية بالمخالفة لثوابت الوزارة، في إطار خطتها وحرصها على التزام الجميع بالثوابت وتقاليد الوزارة.

إحالة ضابط وإنهاء خدمة فرد

كما أعلنت وزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر إحالة ضابط شرطة بأحد المنافذ البرية للتحقيق فى الشكاوى المقدمة بشأن تعامله مع المترددين بأسلوب غير لائق بالمخالفة لثوابت الوزارة، وإنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالمخالفة لثوابت الوزارة.