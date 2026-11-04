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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خيانة في سنة أولى جواز.. سميرة تطلب الخلع من زوجها

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت سميرة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد أيام من تخطيها سن الرابعة والعشرون، طالبة الخلع من زوجها بسبب خيانته لها بعد 9 أشهر من الزواج، وسردت قصتها مع زوجها التي استمرت قرابة عام و 4 شهور فقط.

حكاية سميرة في محكمة الأسرة

سميرة سيدة في العشرينات من عمرها وقفت ترتدي ملابس سيدة كما يقال عنها «هوانم جاردن سيتي» تتحدث بأسلوب لبق وهادئة، جاءت من أجل التخلص من زوجها الذي يمتلك معرض أجهزة كهربائية، والذي يكبرها بـ 6 أعوام، حيث تزوجته قبل سنة و4 شهور.

قالت سميرة عن قصتها مع زوجها «قبل سنتين اتقدم وليد لأسرتي وطلبني للزواج وأسرتي وافقت وأنا وافقت عليه بسبب أنه عنده شخصية وهادي في الكلام ومحترم ومكنتش أتوقع أو اتخيل أنه يطلع منه كل اللي عمله معايا، لكن للأسف في النهاية طلع خاين».

تابعت سميرة «اتجوزت وليد والعلاقة كانت بتزيد بينه وبينه يوم عن يوم وكان بيعاملني كويس في الخطوبة وحتى في أول شهر في الجواز، وكمان حتى لما وصلت للخيانة بردو كانت معاملته كويسة، لكن هو للأسف ضعف وجه اعترف لي أنه غلط فعلا مع واحدة عرفها».

أضافت سميرة قائلة «وليد جوزي كان شاب عادي عنده 30 سنة وفاتح معرض أجهزة كهربائية وكانت المعاملة بيني وبينه في الخطوبة بسيطة بسبب أنه جواز صالونات، لكن مع الوقت اكتشفت خيانته وأنه شاب له علاقات نسائية متعددة كانت قبل الزواج واستمرت حتى بعد الزواج».

واختتمت سميرة قصتها قائلة «عرفت أنه عمل علاقة مع واحدة يعرفها وبينهم شغل، ولما واجهته كنت مستنياه حتى يكدب أو يقول محصلش لكن لقيته اعترف لي بكل حاجة وأنه صح وضعف قدام الشيطان وأنه كان عنده علاقات نسائية قبل الجواز مع ستات وبنات وقرر أنه يتجوز وحاله ينصلح بس الست دي أغوته وخصوصا أن بينهم شغل كبير وخاف أن الشغل ده يقف وطلبت منه الانفصال ولما رفض روحت محكمة الأسرة ورفعت قضية خلع عليه».

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