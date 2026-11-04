ألفاظ خادشة.. ضبط الفتيات أبطال فيديو المترو المثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله 3 فتيات حال إستقلالهن إحدى عربات المترو بالقاهرة وقيامهن بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والزعم بمشاهدتهن مقاطع إباحية وكونهن تحت تأثير المواد المخدرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الفتيات الظاهرات بمقطع الفيديو ( 3 طالبات ) ، وبمواجهتهن إعترفن أنه بتاريخ 29 / أكتوبر المنقضى وحال إستقلالهن إحدى عربات المترو بالقاهرة قمن بالمزاح أثناء مشاهدة أحد مقاطع الفيديو على الهاتف الخاص بإحداهن ، ونفوا قيامهن بمشاهدة ثمة مقاطع منافية للآداب أو تعاطى المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.