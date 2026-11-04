موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والتسجيل

يترقب المستحقون موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر والمرتقب خلال الأيام المقبلة ، كما يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة والاستفادة من الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الإجتماعي، في حالة توافر الشروط والفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

ويستهدف معاش تكافل وكرامة، دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة الأعباء المعيشية، من خلال تقديم دعم نقدي وفقا للضوابط ومعايير الاستحقاق التي تحددها الوزارة، بموازنة تصل لـ 54 مليار جنيه سنويا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر



يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر للأسر الأولى بالرعاية، يوم 15 نوفمبر 2026، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 من الأماكن الآتية: بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر



ويستطيع المواطنون، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2026

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي قنوات لتلقي شكاوى واستفسارات المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ويمكن التواصل من خلال الخط الساخن رقم 19680، أو تقديم الشكاوى والتظلمات عبر القنوات الإلكترونية الرسمية للوزارة.

خطوات تحديث بيانات تكافل وكرامة 2026



يمكن للمستفيدين مراجعة بياناتهم المسجلة لدى برنامج «تكافل وكرامة» من خلال القنوات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، مع ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة حال تلقي رسالة تطالب بتحديث البيانات.



وتشمل البيانات التي ينبغي مراجعتها، التالي:

الحالة الاجتماعية.

عدد أفراد الأسرة.

البيانات التعليمية للأبناء.

مصادر الدخل.

محل الإقامة.

كما يجب تقديم المستندات التي تثبت أي تغييرات طرأت على أوضاع الأسرة، وفقا لما تطلبه الجهة المختصة، مثل

بطاقة الرقم القومي.

القيد الدراسي.

شهادات الزواج أو الطلاق.

المستندات الطبية عند الحاجة.

وأوضحت الوزارة أهمية مراجعة البيانات بالنسبة للأسر التي طرأت عليها تغييرات في ظروفها الشخصية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، تفاديًا لحدوث مشكلات في استمرار صرف الدعم النقدي.

الفئات المستحقة معاش تكافل وكرامة

الأطفال في الحالات الخاصة مثل الأيتام، وأبناء المطلقات أو السجينات أو المهجورات.

النساء المعيلات من الأرامل والمطلقات والمنفصلات وزوجات نزلاء مراكز الإصلاح.

كبار السن فوق 65 عامًا، وذوو الإعاقة.

الأسر المعالة مثل أسر المجندين أو الأسر الفقيرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للفئات المستحقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن، وتقديم المستندات الأساسية مثل:

بطاقة الرقم القومي.

شهادات الميلاد المميكنة.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

القيد المدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا.

المستندات الدالة على المرض المزمن أو الإعاقة إن وُجدت.

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

يستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 22 مليون مواطن، ويعد البرنامج أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا، ضمن منظومة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج مساعدة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة الأعباء المعيشية، من خلال تقديم دعم نقدي وفقا للضوابط ومعايير الاستحقاق التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.