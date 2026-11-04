قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والتسجيل

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر
رشا عوني

يترقب المستحقون موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر والمرتقب خلال الأيام المقبلة ، كما يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في تكافل وكرامة والاستفادة من الدعم النقدي المقدم من وزارة التضامن الإجتماعي، في حالة توافر الشروط والفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

ويستهدف معاش تكافل وكرامة، دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة الأعباء المعيشية، من خلال تقديم دعم نقدي وفقا للضوابط ومعايير الاستحقاق التي تحددها الوزارة، بموازنة تصل لـ 54 مليار جنيه سنويا.

معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026.. موعد الصرف وأماكن الحصول على الدعم | المصري اليوم

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر
 

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر للأسر الأولى بالرعاية، يوم 15 نوفمبر 2026، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 من الأماكن الآتية: بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر


ويستطيع المواطنون، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

الحكومة تنفى استحداث شروط جديدة للحصول على معاش

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2026

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي قنوات لتلقي شكاوى واستفسارات المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ويمكن التواصل من خلال الخط الساخن رقم 19680، أو تقديم الشكاوى والتظلمات عبر القنوات الإلكترونية الرسمية للوزارة.

خطوات تحديث بيانات تكافل وكرامة 2026


يمكن للمستفيدين مراجعة بياناتهم المسجلة لدى برنامج «تكافل وكرامة» من خلال القنوات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، مع ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة حال تلقي رسالة تطالب بتحديث البيانات.


وتشمل البيانات التي ينبغي مراجعتها، التالي:

  • الحالة الاجتماعية.
  • عدد أفراد الأسرة.
  • البيانات التعليمية للأبناء.
  • مصادر الدخل.
  • محل الإقامة.

كما يجب تقديم المستندات التي تثبت أي تغييرات طرأت على أوضاع الأسرة، وفقا لما تطلبه الجهة المختصة، مثل

  • بطاقة الرقم القومي.
  • القيد الدراسي.
  • شهادات الزواج أو الطلاق.
  • المستندات الطبية عند الحاجة.

وأوضحت الوزارة أهمية مراجعة البيانات بالنسبة للأسر التي طرأت عليها تغييرات في ظروفها الشخصية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، تفاديًا لحدوث مشكلات في استمرار صرف الدعم النقدي.

غدًا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

الفئات المستحقة معاش تكافل وكرامة

  • الأطفال في الحالات الخاصة مثل الأيتام، وأبناء المطلقات أو السجينات أو المهجورات.
  • النساء المعيلات من الأرامل والمطلقات والمنفصلات وزوجات نزلاء مراكز الإصلاح.
  • كبار السن فوق 65 عامًا، وذوو الإعاقة.
  • الأسر المعالة مثل أسر المجندين أو الأسر الفقيرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للفئات المستحقة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن، وتقديم المستندات الأساسية مثل: 

  • بطاقة الرقم القومي.
  • شهادات الميلاد المميكنة.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • القيد المدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا.
  • المستندات الدالة على المرض المزمن أو الإعاقة إن وُجدت.

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

يستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 22 مليون مواطن، ويعد البرنامج أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا، ضمن منظومة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج مساعدة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة الأعباء المعيشية، من خلال تقديم دعم نقدي وفقا للضوابط ومعايير الاستحقاق التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر تكافل وكرامة شهر نوفمبر زيادة المعاشات معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة نوفمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمناقشة آليات مواجهة العنف المجتمعي

القومي لحقوق الإنسان يواجه العنف المجتمعي.. ورفع التوصيات للجهات المعنية

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

التضامن الاجتماعى

التضامن الاجتماعي تفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام سامية جمال بالفيوم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد