تتزايد معدلات بحث المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة عن موعد إتاحة مستحقات شهر نوفمبر 2026، للتعرف على توقيت صرف المعاشات وطرق الحصول عليها، إلى جانب الاستعلام عن حالة الاستحقاق وإجراءات تسجيل الأسر الجديدة بالبرنامج.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يعد أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 15 من كل شهر موعدا لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بما يشمل جميع المستفيدين، ومن بينهم حاملو بطاقات «ميزة».

وبناء على الموعد الدوري المعلن، يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 يوم الأحد 15 نوفمبر، ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المتاحة.

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

يستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 22 مليون مواطن، ويعد البرنامج أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا، ضمن منظومة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج مساعدة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة الأعباء المعيشية، من خلال تقديم دعم نقدي وفقا للضوابط ومعايير الاستحقاق التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2026

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم تكافل وكرامة التقدم بطلب التسجيل من خلال التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل إقامتهم، وتقديم المستندات المطلوبة لفحص الحالة وتحديد مدى استحقاقها للدعم.

وتشمل أبرز الأوراق المطلوبة للتسجيل ما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة طبية رسمية، وفقا للحالة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- وثيقة الزواج أو الطلاق، بحسب الحالة الاجتماعية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، من خلال موقعها الرسمي، باستخدام الرقم القومي، وذلك باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار خدمة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4. الضغط على أيقونة «استعلام» للاطلاع على نتيجة الطلب وحالة الاستحقاق.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

طرق تقديم شكاوى وتظلمات تكافل وكرامة

وفي حالة وجود مشكلة تتعلق بصرف المعاش أو الاستحقاق أو بيانات المستفيد، يمكن تقديم الشكاوى والتظلمات من خلال قنوات التواصل التي تتيحها وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها الخط الساخن 1968، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وتتيح هذه القنوات للمواطنين متابعة الشكاوى والاستفسار عن الخدمات المرتبطة بالبرنامج، بما يساعد على فحص الحالات والتعامل مع المشكلات وفقا للقواعد المنظمة لصرف الدعم النقدي.