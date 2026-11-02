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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكرم أحد العاملين بإدارة الحدائق لبلوغه السن القانونية للمعاش

تكريم
تكريم
محمد عبد الفتاح

فى لفتة إنسانية تعكس حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لأبناء الجهاز الإدارى الذين قدموا سنوات من العطاء والعمل المخلص ، كرم المحافظ عبد ربه الطيرى أحمد من العاملين بإدارة الحدائق التابعة لديوان عام المحافظة بإهداؤه شهادة تقدير ، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، تقديراً لما قدمه من جهود مخلصة وتفانٍ فى أداء مهام عمله على أكمل وجه طوال فترة خدمته الوظيفية.

محافظ أسوان يشيد بالعطاء المخلص والجهود المبذولة فى العمل

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذا التكريم يأتى تقديراً وعرفاناً بما بذله العامل من جهود ملموسة فى أداء مسؤولياته الوظيفية، وما إتسم به من الإلتزام والإنضباط والإخلاص فى العمل ، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص دائماً على تكريم النماذج المشرفة من العاملين الذين ساهموا بجهودهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق أهداف العمل التنفيذى.

وأضاف المحافظ أن بلوغ السن القانونية للمعاش يمثل نهاية مرحلة من مراحل العطاء الوظيفى ، ولكنه يظل مناسبة لتقديم الشكر والتقدير لكل من أدى واجبه بإخلاص وأمانة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً فى تكريم العاملين المتميزين والإحتفاء بما قدموه من إسهامات خلال سنوات عملهم.

ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز العاملين بمختلف القطاعات

وأشار المحافظ إلى أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد أهم ركائز نجاح منظومة العمل الحكومى، وضرورة نشر ثقافة التقدير والإعتراف بالجهود المبذولة، بما يعزز روح الإنتماء والولاء الوظيفى، ويحفز العاملين بمختلف الإدارات والقطاعات على مواصلة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين .

من جانبه، أعرب العامل المكرم عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة من محافظ أسوان ، والتى تعكس الإهتمام بالعاملين وتقدير ما قدموه من جهد طوال سنوات خدمتهم.

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