أسوان.. ضبط 12 طن سولار مهرب داخل 3 سيارات مخالفة

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره وتقديره للجهود المتميزة التى يبذلها رجال مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن فى تكثيف الحملات الرقابية والأمنية ومواجهة الممارسات غير القانونية التى تستهدف الإضرار بمنظومة توزيع المواد البترولية .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية ، والتصدى لكافة صور التلاعب أو تهريب الوقود ، وفى ظل التنسيق المتواصل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية .

ضبط 12 طناً من السولار داخل 3 سيارات مخالفة بكمين السباعية

وقد نجحت الجهود الأمنية فى ضبط 12 طناً من السولار قادمة من خارج المحافظة، وذلك أثناء مرورها بكمين السباعية، حيث تم ضبط الكميات داخل 3 سيارات مخالفة، فى إطار أعمال الفحص والمتابعة لحركة نقل وتداول المنتجات البترولية، والتأكد من الإلتزام بالضوابط المنظمة لعمليات نقلها وتوزيعها.

إستمرار التنسيق الأمنى والتموينى لإحكام الرقابة على تداول الوقود



وأكد محافظ أسوان على إستمرار التنسيق والتعاون بين مديرية الأمن ومديرية التموين والجهات المعنية لتكثيف أعمال المتابعة الميدانية والمرور على الطرق والمنافذ والأكمنة ، ورصد أى محاولات لنقل أو تداول المنتجات البترولية بالمخالفة للقواعد المنظمة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتأتى هذه التحركات بالتوازى مع الإجراءات التى تنفذها المحافظة لتوفير إحتياجات المواطنين من البنزين والسولار، وضمان إنتظام إتاحتهما بمحطات الوقود، بما يسهم فى تحقيق الإنضباط داخل المنظومة ومنع أى ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها .



تعكس هذه الجهود تكامل العمل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بأسوان لإحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية ، والتصدى لمحاولات تهريبها أو الاتجار بها بالمخالفة للقانون بما يدعم إستقرار منظومة الوقود ويحافظ على حقوق المواطنين .