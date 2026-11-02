محافظ الجيزة: رفع كفاءة محيط مجمع المدارس بالعروبة والقضاء على مشكلات الصرف الصحي

أكد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم الانتهاء من أعمال توصيل الصرف الصحي بمحيط مجمع المدارس بمنطقة العروبة والتعامل مع مشكلات طفح الصرف الصحي التي كانت تعاني منها المنطقة إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف بما يسهم في تحسين الحالة العامة للمنطقة وتيسير حركة المواطنين والطلاب وأولياء الأمور.

ونوه المحافظ - في بيان اليوم - إلى أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة المشكلات السابقة، مشددًا على ضرورة سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمات أو سلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس حي الطالبية أنه تم تنفيذ الأعمال بناء على تكليفات المحافظ بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت التعليمية، وتم تكليف ورديات عمل ثابتة للمرور الدوري على محيط مجمع المدارس لمتابعة الحالة العامة والتصدي الفوري لأي إشغالات أو تعديات ومنع عودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على أعمال التطوير وتحقيق الانضباط بمحيط المدارس .