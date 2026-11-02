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إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات

إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب نهاية عام 2026، يترقب العاملون في القطاعين العام والخاص والطلاب موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2027، خاصة بعد انتهاء العطلات الرسمية المدرجة في أجندة العام الجاري، لتكون إجازة عيد الميلاد المجيد أول فرصة للحصول على عطلة رسمية مع بداية يناير المقبل.

وتوافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، وهي مناسبة دينية يحصل بموجبها العاملون بالدولة والطلاب على عطلة رسمية، ومن المتوقع أن تمتد الراحة إلى 3 أيام متواصلة، حال استمرار نظام العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتشمل الخميس والجمعة والسبت.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2027

يأتي عيد الميلاد المجيد في 7 يناير من كل عام، ويوافق في عام 2027 يوم الخميس، ليكون أول موعد مدرج ضمن جدول الإجازات الرسمية المنتظرة خلال العام الجديد.

ومن المنتظر أن يستفيد من الإجازة العاملون في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، إلى جانب الطلاب في المدارس والجامعات، كما تشمل العاملين بالقطاع الخاص وفقًا للقرارات المنظمة للإجازات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.

وتتيح مصادفة المناسبة يوم الخميس فرصة لقضاء عطلة متصلة بنهاية الأسبوع، إذ يليها يوما الجمعة والسبت، وهما العطلتان الأسبوعيتان المعتادتان في العديد من جهات العمل والمؤسسات التعليمية.

هل تمتد إجازة عيد الميلاد إلى 3 أيام؟

يرتبط امتداد إجازة عيد الميلاد المجيد إلى 3 أيام بتوافق موعدها مع يوم الخميس، حيث تأتي قبل العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وهو ما يمنح الموظفين والطلاب فرصة للحصول على راحة متواصلة لمدة ثلاثة أيام.

لكن تحديد أيام الإجازة الرسمية بشكل نهائي يظل مرتبطًا بالقرار الحكومي الذي يصدر قبل المناسبة، إذ تعلن الجهات المختصة تفاصيل الإجازة والفئات المشمولة بها، إلى جانب أي ترتيبات تتعلق بسير العمل في المؤسسات والقطاعات المختلفة.

آخر إجازة رسمية في 2026

وبحسب أجندة العطلات الرسمية لعام 2026، كانت إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر آخر العطلات الرسمية خلال العام، بعدما شهد النصف الثاني من العام عددًا من المناسبات، بينها ذكرى ثورة 23 يوليو والمولد النبوي الشريف.

وبذلك تنتهي قائمة الإجازات الرسمية لعام 2026، ليبدأ انتظار أول عطلة في العام الجديد مع عيد الميلاد المجيد في يناير 2027، خاصة أن موعدها يأتي في بداية العام ويصادف يومًا يسبق عطلة نهاية الأسبوع.

جدول الإجازات الرسمية في 2027

تتضمن الإجازات الرسمية في مصر خلال العام مناسبات دينية ووطنية، ويُعلن عن مواعيدها وفقًا للأجندة الرسمية والقرارات الحكومية، ومن أبرز المناسبات المنتظرة خلال عام 2027:

  • 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
  • 25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
  • عيد الفطر المبارك: وفقًا للتقويم الهجري والرؤية الشرعية.
  • شم النسيم: وفقًا للتقويم القبطي.
  • عيد تحرير سيناء: 25 أبريل.
  • عيد العمال: 1 مايو.
  • وقفة عيد الأضحى وعيد الأضحى المبارك: وفقًا للتقويم الهجري.
  • رأس السنة الهجرية: وفقًا للتقويم الهجري.
  • ذكرى ثورة 30 يونيو: 30 يونيو.
  • ذكرى ثورة 23 يوليو: 23 يوليو.
  • المولد النبوي الشريف: وفقًا للتقويم الهجري.
  • عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر.

وتختلف مواعيد بعض المناسبات الدينية المرتبطة بالتقويم الهجري وفقًا للرؤية الشرعية، كما قد تصدر قرارات بترحيل بعض الإجازات إلى يوم الخميس، وفقًا لما تقرره الحكومة.

هل يحصل القطاع الخاص على إجازة عيد الميلاد؟

تشمل قرارات الإجازات الرسمية العاملين بالقطاع الخاص وفقًا للضوابط التي تعلنها وزارة العمل، وتحدد القرارات الصادرة بشأن كل مناسبة طبيعة الإجازة والفئات المستفيدة منها، مع تنظيم العمل في الحالات التي تقتضي استمرار بعض الأنشطة.

وبالنسبة للطلاب، تتوقف الإجازة على القرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتشمل المدارس والجامعات التي تتوقف الدراسة بها خلال المناسبات الرسمية المقررة.

ومع اقتراب يناير 2027، يظل يوم الخميس 7 يناير الموعد المرتقب لأول إجازة رسمية في العام الجديد، على أن تُحسم التفاصيل النهائية ومدى امتداد العطلة بقرار رسمي من الحكومة.

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