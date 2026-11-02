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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق نهضة مارجرجس بغيط العنب في الإسكندرية وسط أجواء روحية

القديس مارجرجس
القديس مارجرجس
ميرنا رزق

انطلقت فعاليات اليوم الأول من نهضة الشهيد العظيم مارجرجس بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية، وسط أجواء روحية مفعمة بالصلاة والتأمل، وبمشاركة أبناء الكنيسة الذين يحرصون على الاحتفال بالقديس مارجرجس، لما يحظى به من مكانة روحية ومحبة كبيرة لدى الأقباط.

وشهد اليوم الأول مشاركة كنسية في الفعاليات الروحية للنهضة، في إطار الاستعداد للاحتفال بالشهيد العظيم مارجرجس، وإحياء ذكراه من خلال الصلوات واللقاءات الروحية.

وتتضمن فعاليات النهضة عشيات ليلية وقداسات صباحية، وسط مشاركة من أبناء الكنيسة، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، في إطار الاحتفالات الكنسية التي تحيي ذكرى القديس، وتتيح للمشاركين فرصة التعمق في الصلاة والتأمل الروحي.

مارجرجس الكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الصلاة

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