الأنبا ميخائيل يناقش قبول الآخر في الاجتماع الشهري لشعب إيبارشية حلوان

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة، الاجتماع العام الشهري لشعب الإيبارشية، في كنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وبحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

حيث ألقى نيافته كلمة بعنوان "المحبة وقبول الآخر كما هو، ومعالجة طبيعة الإنسان الناقد"، متأملًا في الأصحاح الرابع عشر من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية.

كما شهد اللقاء عرضًا لعدد من الإنجازات الرعوية، هي:

- تدريب عدد من الشباب والفتيات من أبناء الإيبارشية في مدرسة القديس يوسف النجار للحرفيين، بهدف خلق فرص عمل حقيقية.

- تسليم ماكينات خياطة لعدد من المتدربات المتميزات بدعم من برنامج «مهارات».

- الاحتفاء بنجاح مسابقة التربية الدينية في المدارس، والتي حصدت فيها الإيبارشية مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

- تكريم نخبة من الموجهين والمعلمين والطلاب الأوائل بمختلف المراحل التعليمية تقديرًا لجهودهم المتميزة في خدمة تعليم الدين المسيحي.