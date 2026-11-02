بينهم مصطفى شردي.. مصادر تكشف لصدى البلد أبرز المعينين في الهيئة العليا لـ الوفد

كشفت مصادر داخل حزب الوفد أن انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد سيتم إجراءها في أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد ، وستشرف سكرتارية الهيئة العليا لحزب الوفد على انتخابات المكتب التنفيذي.

وأكدت المصادر لـ"صدى البلد" أن الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد سيصدر قرار بتعيين 10 أعضاء في الهيئة العليا لحزب الوفد لكي يشاركوا في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ، حيث أن عدد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد 50 عضو بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل تعيين 10 أعضاء في الهيئة العليا لحزب الوفد ، ثم دعوة الهيئة العليا المنتخبة وسكرتارية الهيئة العليا المنتخبة لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي تحت إشراف سكرتارية الهيئة العليا.

وكشفت المصادر عن أن هناك عدد من الأسماء التي من المقرر أن يقوم الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد بتعيينهم ضمنهم الـ 10 أعضاء في الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكدت المصادر، أن أقرب هؤلاء الـ 10 المعينين في الهيئة العليا لحزب الوفد هم شريف حمودة ومحمد مصطفى شردي و اللواء محمد الحسيني.