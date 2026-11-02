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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالفلكي

خلال الجولة
خلال الجولة

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة على مستوى أحياء العاصمة، مستمعا إلى شرح مقدم من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي أوضح أنه تم بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتنظيم أوضاع الأكشاك والحد من التجاوزات والمخالفات.

 وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك بالقاهرة، مشددًا على أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يتم السماح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا بالقاهرة حفاظًا على المظهر الحضاري.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أنه يوجد بالقاهرة ٢٧٣٩ "كشك"، و١٧٩٠ فاترينة، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة من خلال تصميم حضاري تم تنفيذه بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، يتناسب مع عراقة القاهرة وطبيعة شوارعها، مشيرًا إلى منح أصحاب الأكشاك المرخصة مهلة ٣ أشهر لتوفيق أوضاعهم وتطبيق النموذج الموحد.

وأضاف المحافظ: أنه سيتم إدارة منظومة الأكشاك الجديدة إلكترونيًا من خلال "QR Code" يتم وضعه على واجهه الكشك، ويمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر اسم صاحب الرخصة، والشارع والحي الموجود به الكشك، وتاريخ بداية الترخيص وموعد انتهاء الترخيص، وما عليه من متأخرات، وغيرها من بيانات، كما سيتم تخصيص مساحة محددة للإعلانات على الكشك، وستحمل واجهه الكشك شعار المحافظة واسم الكشك، ورقم الترخيص، والـ "QR Code" الخاص ببياناته.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3×3 متر، وسيضم طفاية حريق، وعداد كهرباء، وتم تصميمه بصورة حضارية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الشكل العام للكشك وعدم التعدي على المساحات المحيطة به، كما سيتم دراسة عمل زي موحد للبائعين في الأكشاك. 

كما يمكن لصاحب رخصة الكشك تنفيذ النموذج الموحد بمعرفته، أو الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتنفيذ النموذج، مع إمكانية تقسيط قيمة التنفيذ على عامين، بما ييسر على أصحاب الأكشاك توفيق أوضاعهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه في حالة التنفيذ من خلال الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة سيتم سداد 25% مقدمًا من تكلفة تنفيذ الكشك، ويتم تقسيط باقي القيمة شهريا لمدة سنتين بدون فوائد، أما في حالة قيام صاحب الترخيص بتنفيذ نموذج الكشك المطور خارج الورش الانتاجية فسيتم خصم 20 % من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، على ان يتم مراجعة تنفيذ وتصميم الكشك المطلوب من خلال الورش الإنتاجية وفقا للنموذج المعد من قبل المحافظة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن مكان الكشك سيحدد بناءً على رؤية الحي ووفقا للقواعد المنظمة دون اعاقة حركة المرور مع مراعاة عرض الرصيف.

وأوضح محافظ القاهرة أنه لن يتم تجديد ترخيص أي كشك لا يلتزم بالشكل الموحد الجديد، مؤكدًا الحظر الكامل لتجاوز المساحة المقررة للكشك أو إشغال المساحات المحيطة به، وأن مخالفة الضوابط قد يترتب عليها إلغاء الترخيص وفقًا للقواعد المنظمة، موضحًا حظر قبول أي طلبات تجديد الا بعد قيام المرخص له بتنفيذ النموذج المعتمد، ويحظر التجديد الا بعد تنفيذ النموذج.

كما أن المنظومة تأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والقضاء على المظاهر غير الحضارية والتعديات المرتبطة بالأكشاك المخالفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق مرخصي الأكشاك وتنظيم أنشطتهم في إطار قانوني وحضاري.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الأكشاك تعد من أملاك الدولة، ويتم إدارتها من خلال رسوم الإشغال والتراخيص المنظمة لها، مشددًا على أن الالتزام بالمساحة والتصميم المعتمدين يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص. 

وأكد "صابر" أن المنظومة الجديدة قابلة للتطوير بهدف الوصول إلى أفضل استخدام ممكن، مشيرًا إلى أن أي قرار يتم اتخاذه في تطوير العاصمة بما في ذلك منظومة الأكشاك الموحدة يتم إجراء حوار مجتمعي حوله مع أصحاب المصلحة للوصول للشكل المناسب له، وأن المنظومة الجديدة سيتم تعميمها على جميع أحياء العاصمة دون استثناء، بما في ذلك الأحياء الشعبية والمناطق ذات الطابع الحضري.

منظومة الأكشاك الموحدة محافظ القاهرة منظومة الأكشاك

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