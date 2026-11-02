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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 116 محضر تمويني وضبط سلع مخالفة خلال حملات مكثفة بالمنوفية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم ، عدداً من الحملات التموينية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري. 

وأسفرت الحملات عن تحرير 116 محضر تمويني، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع والمقررات التموينية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم مزاولة النشاط لبعض التجار ، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، فضلًا عن ضبط سلع مجهولة المصدر.

من جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة للتجارة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

المنوفية محافظة المنوفية حملات تموين محاضر

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