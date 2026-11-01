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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شاب واصابة آخر في انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

شهد الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية  حادث انقلاب سيارة جامبو محملة بالزيت بالقرب من نزلة الباجور، ونتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر تم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى

تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو أعلى الطريق الإقليمي في زمام دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربية إسعاف

وتبين انقلاب سيارة جامبو أعلى الطريق الإقليمي بالتحديد بالقرب من نزلة الباجور ومحملة بالزيت أثناء تفاديها سيارة تريلا قد انفجر إطار عجلتها، وتبين وفاة شاب واصابة اخر بالحادث وتم نقل المصاب مجهول الهوية إلى مستشفى قويسنا المركزي في حالة حرجة. 

وتبين وفاة الشاب جلال محمد علي من محافظة كفر الشيخ يبلغ من العمر 35 عام وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الحادث

المنوفية محافظة المنوفية الباجور الاقليمي حادث

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