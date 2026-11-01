أول عالم للمرة الثالثة.. إسراء عبدالمقصود بنت المنوفية تحصد ذهبية الكاراتيه التقليدي

حصدت البطلة إسراء عبدالمقصود بنت قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية ذهبية العالم في الكاراتية التقليدي بعد منافسة صعبة في الوزن الخاص بها.

ولم تكن المرة الأولى البطلة إسراء لحصولها على الذهبية العالم فقدت حصدتها مرتين سابقتين منها مرة في دولة البرتغال، وكانت تلعب وهي مصابة ورغم ذلك حصدت الذهبية وعادت بكأس العالم إلى الوطن الحبيب.

إسراء هي الابنة الصغرى في عائلة تربت على الكاراتيه التقليدي، فوالدها سنسي عبدالمقصود هو بطل جمهورية سابق وبكل دولي في لعبة الكاراتيه، درب أبطال سابقين، ودرب اسراء على حب اللعبة منذ نعومة أظافرها، وكللت الجهد والتعب بـ 3 ذهبيات عالمية آخرهم اليوم.