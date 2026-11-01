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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نزار آميدي رئيس جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وحرصها على تعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس العراقي أكد تقديره للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب العراقي على دفع التعاون الثنائي مع مصر.

وأضاف أن الرئيسين بحثا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس استمرار الجهود المصرية الرامية لاستعادة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وقد ثمن الرئيس العراقي موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق، مؤكدًا تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل إرساء السلم بالمنطقة.

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس نزار آميدي رئيس جمهورية العراق السفير محمد الشناوي

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