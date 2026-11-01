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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش شكل ولا أداء.. أحمد دويدار: الأهلي مع عموتة بقى «فريق درجة تانية»

الحسين عموته
الحسين عموته
نورهان عادل

شن أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، هجومًا على مستوى الأهلي خلال الفترة الحالية، منتقدًا الأداء الفني للفريق، واعتبر أن الفريق تراجع بشكل كبير تحت قيادة الحسين عموتة.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي أصبح يقدم مستويات لا تليق بتاريخه، واصفًا الفريق بأنه بات أشبه بأندية الدرجة الثانية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه يتمنى استمرار الحسين عموتة في قيادة الأهلي حتى نهاية الموسم.

وأشار إلى غياب الأداء والشكل الفني الواضح للفريق، مؤكدًا أن مستوى الأحمر لا يدعو للتفاؤل في الوقت الحالي.

أحمد دويدار الزمالك الأهلي الحسين عموتة

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