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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يداهم مصنعا لإنتاج بالونات مواتير المياة مجهولة المصدر في القاهرة

المصنع
المصنع
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج بالونات مواتير المياه بالقاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بقطاع الأمن الاقتصادي، أكدت قيام القائمين على إدارة مصنع غير مرخص، كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بإنتاج بالونات مواتير مياه مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لبيعها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط القائمين على إدارة المصنع، وضُبط بداخله 75 قطعة بالون مياه مدونًا عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، و200 كيلو جرام من المواد الخام مجهولة المصدر، و950 ملصقًا، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل.

واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مصنع مواتير المياه

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