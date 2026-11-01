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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل إخفاء المرض عن المريض يعتبر كذبا؟.. الإفتاء توضح التصريف الصحيح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

تعد مسألة إخفاء حقيقة المرض عن المريض من المسائل التي تتلقى عنها دار الإفتاء استفسارات المتابعين، حيث يدور حولها جدل كبير ما بين اعتبارها كذبا وآخرون يعتبرونها في مصلحة المريض النفسية، فبينما يفرض الواجب المهني أحيانا المصارحة الكاملة، يرجح البعض الإخفاء للرفق بالمريض وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء.

إخفاء المرض عن المريض.. وهل يعد كذبا؟

وفي السياق، قالت دار الإفتاء إن الأصل هو تصريح الطبيب للمريض بحقيقة مرضه، إلا أنه متى ظهر للطبيب بمقتضى خبرته ودرايته بحال مريضه أنَّ المصارحة بحقيقة الداء يعقبها تدهور عضوي أو نفسي مؤثر، جاز له عدم الإفصاح عن حقيقة المرض.

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، إلى أن إخفاء المرض في هذه الحالة لا يُعدُّ ذلك كتمانًا مذمومًا، بل هو من باب التورية المأذون بها شرعًا بقدر الحاجة، ومن التنفيس المندوب؛ تحقيقًا لمصلحة المريض، ودفعًا للضرر عنه، عملًا بالقواعد المقررة في الشريعة.

وتابعت الإفتاء يجب أن يقتصر الكتمان على المريض، مع إبلاغ من يلزم من ذويه أو من يحدده هو إن أمكن، أو من تدعو الحاجة إلى إبلاغه؛ حفظًا لحقوقه الدينية والدنيوية، وضمانًا لرعايته، وذلك كله في حدود ما تدعو إليه الضرورة، وبالطريقة الإنسانية اللائقة، ما لم يترتب على ذلك ضررٌ على الغير.

دعاء الشفاء في جوف الليل

1-ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

أدعية للمريض بالشفاء العاجل

5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

7- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

8- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

10- يستحب أن نردد دعاء الشفاء من الأمراض ونقول: اللهم اشفِ كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، وخفف عنهم كل ألم، وارفع عنهم كل وجع، واجعل مرضهم كفارةً ورفعةً في الدرجات.
اللهم يا رحمن يا رحيم، اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وردَّ إليهم عافيتهم، وأقرَّ أعين أهلهم بسلامتهم، واجعل لهم من كل ضي

حكم إخفاء حقيقة المرض هل إخفاء المرض عن المريض يعتبر كذبا إخفاء المرض عن المريض دار الإفتاء الإفتاء

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