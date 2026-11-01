ربع جرام 1760جنيه.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

بعد انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد، يبحث الكثير عن أسعار السبائك الذهب اليوم وخاصة سعر سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام، باعتبارهما الأكثر تداولاً وشراءً لسهولة إعادة البيع، كما يفضل البعض استثمار مبلغ مالي في شراء الجنيه الذهب والذي يبدأ من ربع جنيه وحتى 10 جنيه ذهب.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

-سعر سبيكة ربع جرام: 1760 جنيهًا.

-سعر سبيكة نصف جرام: 3525 جنيهًا.

-سعر سبيكة 1 جرام: 7045 جنيهًا.

-سعر سبيكة 2.5 جرام: 17 ألفًا و615 جنيهًا.

-سعر سبيكة 5 جرامات: 35 ألفًا و225 جنيهًا.

-سعر سبيكة 10 جرامات: 70 ألفًا و450 جنيهًا.

-سعر سبيكة 20 جرامًا: 140 ألفًا و900 جنيه.

-سعر سبيكة نصف أونصة: 109 آلاف و565 جنيهًا.

-سعر سبيكة أونصة كاملة: 219 ألفًا و120 جنيهًا.



-سعر سبيكة 50 جرامًا: 352 ألفًا و250 جنيهًا.

-سعر سبيكة 100 جرام: 704 آلاف و500 جنيه.

-سعر سبيكة 10 تولا (116.6 جرام): 821 ألفًا و445 جنيهًا.

-سعر سبيكة ربع كيلو: مليون و761 ألفًا و250 جنيهًا.

-سعر سبيكة نصف كيلو: 3 ملايين و522 ألفًا و500 جنيه.

-سعر سبيكة كيلو ذهب: 7 ملايين و45 ألف جنيه.

وقد يرتفع السعر الفعلي نتيجة إضافة المصنعية والدمغة وهامش ربح التاجر، كما تختلف تكلفة الشراء بحسب الشركة المنتجة والوزن وسياسة البيع والاسترداد.

أسعار الجنيهات الذهب اليوم الأحد

سعر ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام: 12 ألفًا و330 جنيهًا.

سعر نصف جنيه ذهب وزن 4 جرامات: 24 ألفًا و660 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات: 49 ألفًا و320 جنيهًا.

سعر 5 جنيهات ذهب وزن 40 جرامًا: 246 ألفًا و600 جنيه.

سعر 10 جنيهات ذهب وزن 80 جرامًا: 493 ألفًا و200 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 7045 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 6165 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 5285 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 4110 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 49320 جنيها.

تراجع معدلات شراء الذهب

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع معدلات شراء الذهب في السوق المحلية بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، سواء بالنسبة للمشغولات الذهبية أو السبائك، في ظل حالة التذبذب والضبابية التي تشهدها الأسعار عالميًا ومحليًا.

رئيس شعبة الذهب يحذر من تأثير ركود السوق على المصانع والوظائف

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن سوق الذهب تمر حاليًا بمرحلة تشبه الركود، نتيجة حالة القلق لدى المواطنين وعدم وضوح اتجاهات الأسعار، وهو ما انعكس على قرارات الشراء والطلب على المشغولات والسبائك.

وأوضح أن توقف نظام الائتمان الاستهلاكي والتقسيط المتاح سابقًا لشراء الذهب أثر سلبًا على معدلات المبيعات، وحرم شريحة من المستهلكين من الاستفادة من هذه الآلية لاقتناء المعدن الأصفر أو شراء احتياجاتهم من المشغولات الذهبية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن استمرار تراجع المبيعات قد ينعكس سلبًا على المصانع العاملة في القطاع، فضلًا عن بعض الوظائف المرتبطة بصناعة وتجارة الذهب، نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي داخل السوق.

وفيما يتعلق بتوقعاته لحركة الأسعار، رجح ميلاد أن يشهد الربع الأول من عام 2027 عودة الذهب إلى الارتفاع، حال انتهاء الحرب أو تجاوز مراحلها الحالية، مشيرًا إلى أن توقعاته تستند إلى احتمالات عدم اتجاه أسعار الفائدة نحو مزيد من الارتفاع لصالح الدولار خلال عام 2027.