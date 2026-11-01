انهيار في أسعار الذهب .. وعيار 21 يُسجّل 6170 جنيهًا

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5289 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6170 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7051 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر الجنيه الذهب 49360 جنيهًا

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3876 دولارًا للشراء و 3875 دولارًا للبيع.

تحركات الذهب

انخفض سعر المعدن الأصفر بقيمة تبلغ 70 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس؛ ليصل مجمل ما فقده في يومين لأكثر من 150 جنيهًا في المتوسط.