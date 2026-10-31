من شقة شبرا إلى بيت الأحلام بأمريكا.. نسمة تروي تفاصيل 18 عامًا من التضحية تنتهي بالانفصال والطرد| صور

أثارت قصة صانعة المحتوى «نسمة» حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روت تفاصيل رحلة زواج استمرت 18 عامًا، قدمت خلالها الكثير من التضحيات من أجل زوجها وأسرتها، قبل أن تنتهي بالانفصال وخروجها من المنزل الذي وصفته بأنه «بيت الأحلام» في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت نسمة حكايتها بالزواج قبل 18 عامًا، داخل شقة صغيرة تبلغ مساحتها 80 مترًا في منطقة شبرا، حيث أكدت أنها وقفت بجانب زوجها خلال سنوات صعبة، وساندته وشجعته، قبل أن تقرر السفر معه إلى الولايات المتحدة، تاركة بلدها وحياتها من أجل بناء مستقبل مشترك.

وعلى مدار سنوات الغربة، كرست نسمة حياتها لرعاية زوجها وأبنائها، وتحملت ظروفًا معيشية صعبة، وانتقلت معه بين أكثر من منزل، حتى تمكنا من شراء منزل الأحلام في أمريكا قبل 3 سنوات، لتعيش الأسرة فيه، بعدما اعتقدت أن سنوات التعب والتضحية وصلت أخيرًا إلى نهايتها السعيدة.

لكن الحكاية لم تنتهِ كما تمنّت، إذ كشفت نسمة عن انفصالها عن زوجها وخروجها من المنزل، لتجد نفسها أمام واقع مختلف تمامًا عما حلمت به طوال سنوات، بعدما فقدت المنزل الذي شاركت في بناء حياتها داخله.

وظهرت نسمة في بث مباشر وهي تتحدث عن تجربتها بحسرة وتأثر، مرددة عبارة: «البيت اللي كنت بقول عليه بيت الأحلام والعوض طلع مش بيتي»، في كلمات عكست حجم الصدمة التي تعرضت لها بعد سنوات طويلة من العطاء والاستقرار الأسري.

ولم تتوقف القصة عند تجربة نسمة الشخصية، بل أعادت فتح النقاش حول أهمية الاستقلال المادي للمرأة، وضرورة احتفاظها بمصدر دخل أو ممتلكات خاصة تضمن لها الأمان في مختلف الظروف، خاصة أن كثيرًا من النساء يكرسن سنوات عمرهن لرعاية الأسرة، دون التفكير في مستقبلهن المادي أو توفير ضمانات تحميهن حال حدوث خلافات زوجية.

وسلطت الحكاية الضوء على جانب من التغيرات التي طرأت على طموحات الفتيات في الوقت الحالي، مع تزايد اهتمامهن بالعمل وبناء المستقبل المهني وتحقيق الاستقلال المادي قبل الزواج، باعتبار ذلك وسيلة لتأمين حياتهن وعدم الاعتماد الكامل على الطرف الآخر.

وتفاعل متابعون مع القصة، التي حملت رسالة مهمة بشأن ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والطموحات الشخصية، وعدم التخلي عن العمل أو الاستقلال المادي، حتى مع وجود شريك حياة، فالأمان لا يرتبط فقط بامتلاك منزل، وإنما بامتلاك المرأة ما يضمن لها الاستقرار والقدرة على مواجهة تقلبات الحياة.