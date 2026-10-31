قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هآرتس: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية
سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران
أحمد موسى: محمد أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه عالميا والجميع يحبه بره وجوه مصر
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي داخل سجون الفصائل المسلحة باليمن
بعد مباحثات إسطنبول.. زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع تركيا بشأن ممر الحبوب
أحمد موسى: كنت بتعشى مع نشأت الديهي من شهرين وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن للقناة العاشرة
روبيو: المحادثات مع إيران مستمرة.. وترامب لم يحسم قرار توجيه ضربة عسكرية جديدة
ضبط سائق ميكروباص لتعطيل الحركة المرورية في سوهاج
48 معتقلاً في بريطانيا بسبب دعم «فلسطين أكشن».. والشرطة تحذر المتظاهرين
أحمد موسى: مصر هي أكبر دولة في أفريقية.. وبوتين شكر الرئيس السيسي على دعمه القمة الأفريقية الروسية
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 110 مليارات جنيه
تصعيد عسكري متواصل في غزة.. مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرق خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من شقة شبرا إلى بيت الأحلام بأمريكا.. نسمة تروي تفاصيل 18 عامًا من التضحية تنتهي بالانفصال والطرد| صور

نسمة
نسمة
محمد بدران

أثارت قصة صانعة المحتوى «نسمة» حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روت تفاصيل رحلة زواج استمرت 18 عامًا، قدمت خلالها الكثير من التضحيات من أجل زوجها وأسرتها، قبل أن تنتهي بالانفصال وخروجها من المنزل الذي وصفته بأنه «بيت الأحلام» في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت نسمة حكايتها بالزواج قبل 18 عامًا، داخل شقة صغيرة تبلغ مساحتها 80 مترًا في منطقة شبرا، حيث أكدت أنها وقفت بجانب زوجها خلال سنوات صعبة، وساندته وشجعته، قبل أن تقرر السفر معه إلى الولايات المتحدة، تاركة بلدها وحياتها من أجل بناء مستقبل مشترك.

وعلى مدار سنوات الغربة، كرست نسمة حياتها لرعاية زوجها وأبنائها، وتحملت ظروفًا معيشية صعبة، وانتقلت معه بين أكثر من منزل، حتى تمكنا من شراء منزل الأحلام في أمريكا قبل 3 سنوات، لتعيش الأسرة فيه، بعدما اعتقدت أن سنوات التعب والتضحية وصلت أخيرًا إلى نهايتها السعيدة.

لكن الحكاية لم تنتهِ كما تمنّت، إذ كشفت نسمة عن انفصالها عن زوجها وخروجها من المنزل، لتجد نفسها أمام واقع مختلف تمامًا عما حلمت به طوال سنوات، بعدما فقدت المنزل الذي شاركت في بناء حياتها داخله.

وظهرت نسمة في بث مباشر وهي تتحدث عن تجربتها بحسرة وتأثر، مرددة عبارة: «البيت اللي كنت بقول عليه بيت الأحلام والعوض طلع مش بيتي»، في كلمات عكست حجم الصدمة التي تعرضت لها بعد سنوات طويلة من العطاء والاستقرار الأسري.

ولم تتوقف القصة عند تجربة نسمة الشخصية، بل أعادت فتح النقاش حول أهمية الاستقلال المادي للمرأة، وضرورة احتفاظها بمصدر دخل أو ممتلكات خاصة تضمن لها الأمان في مختلف الظروف، خاصة أن كثيرًا من النساء يكرسن سنوات عمرهن لرعاية الأسرة، دون التفكير في مستقبلهن المادي أو توفير ضمانات تحميهن حال حدوث خلافات زوجية.

وسلطت الحكاية الضوء على جانب من التغيرات التي طرأت على طموحات الفتيات في الوقت الحالي، مع تزايد اهتمامهن بالعمل وبناء المستقبل المهني وتحقيق الاستقلال المادي قبل الزواج، باعتبار ذلك وسيلة لتأمين حياتهن وعدم الاعتماد الكامل على الطرف الآخر.

وتفاعل متابعون مع القصة، التي حملت رسالة مهمة بشأن ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والطموحات الشخصية، وعدم التخلي عن العمل أو الاستقلال المادي، حتى مع وجود شريك حياة، فالأمان لا يرتبط فقط بامتلاك منزل، وإنما بامتلاك المرأة ما يضمن لها الاستقرار والقدرة على مواجهة تقلبات الحياة.

صانعة المحتوي نسمة امريكا بيت الأحلام التضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

ترشيحاتنا

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

يسرا

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

بالصور

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد