هبوط مفاجئ في أسعار البيض الآن.. اعرف الكرتونة وصلت لكام؟

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن استمرار حالة التراجع في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة المعروض بالسوق وضعف معدلات السحب، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية لا تزال تقل عن تكلفة الإنتاج، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والكتاكيت ومستلزمات الإنتاج.

وقال الزيني خلال تصريحات ل “صدى البلد” ، إن أسعار البيض الأبيض تتراوح حاليًا بين 110 و115 جنيهًا للكرتونة، وفقًا للوزن، بينما سجلت بعض التنفيذات أسعارًا تصل إلى 95 جنيهًا للكرتونة، موضحًا أن السوق يشهد حالة من الثقل في حركة التداول، مع وجود كميات كبيرة من المعروض مقارنة بمعدلات الطلب.

زيادة المعروض تضغط على أسعار البيض

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن توقف تصدير البيض مرة أخرى ساهم في زيادة الكميات المتاحة داخل السوق المحلية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار، في ظل عدم قدرة السوق على استيعاب حجم المعروض الحالي.

وأشار إلى أن استمرار زيادة المعروض وضعف حركة السحب من شأنهما دفع الأسعار إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية، بما يمثل تحديًا أمام المنتجين.

أسعار الدواجن البيضاء تسجل 71 جنيهًا في البورصة

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن البيضاء، أوضح الزيني أن سعر الكيلو سجل نحو 71 جنيهًا في البورصة، بينما بدأت أسعار التنفيذ الفعلية من 70 جنيهًا للكيلو، مع وجود تنفيذات أقل بنحو جنيهين لبعض الأوزان الكبيرة.

ولفت إلى أن حركة السحب من الأسواق لا تزال ضعيفة، بالتزامن مع بدء زيادة المعروض من الدواجن، وهو ما يضغط على الأسعار ويؤدي إلى تراجعها، خاصة مع عدم تحسن معدلات الطلب بالشكل الذي يسمح بامتصاص الكميات المطروحة.

وأكد أن أسعار الدواجن البيضاء لا تزال أيضًا دون مستوى التكلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والكتاكيت، موضحًا أن تراجع أسعار البيع لا يعني انخفاض تكاليف الإنتاج، وإنما يعكس حالة السوق الحالية التي تتسم بزيادة المعروض وضعف الطلب.

انخفاض أسعار الكتاكيت يعيد فتح مزارع الأمهات

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن أسعار لحوم الأمهات سجلت نحو 65 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن انخفاض أسعار الكتاكيت خلال الفترة الماضية، ووصولها إلى نحو 20 جنيهًا، شجع بعض المنتجين على إعادة فتح المزارع وبدء دورات إنتاجية جديدة.

وأضاف أن تراجع أسعار لحوم الأمهات يرتبط كذلك بانخفاض أسعار الكتاكيت، في ظل تأثر قرارات المربين بتكلفة الإنتاج وأسعار البيع المتوقعة، مؤكدًا أن حركة الإنتاج تتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات التي تشهدها السوق.

أسعار الكتاكيت تتراوح بين 20 و29 جنيهًا

وأوضح الزيني أن أسعار الكتاكيت تتراوح حاليًا بين 20 و29 جنيهًا للكتكوت، وفقًا للشركة المنتجة، مشيرًا إلى أن المعروض من الكتاكيت شهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الكتاكيت لا يرتبط بالضرورة بزيادة الطلب، موضحًا أن تراجع المعروض من الكتاكيت هو السبب الرئيسي وراء تحركات الأسعار الحالية، وليس وجود زيادة حقيقية في معدلات الطلب من جانب المربين.

وأكد أن سوق الدواجن يمر بمرحلة من التغيرات المتلاحقة، في ظل تباين حركة العرض والطلب بين مختلف حلقات الإنتاج، بدءًا من الكتاكيت والأمهات وصولًا إلى الدواجن البيضاء والبيض، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار وتكلفة الإنتاج وربحية المربين.

وأوضح الدكتور ثروت الزيني أن أسعار الدواجن والبيض تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن حركة الأسعار في السوق تخضع حاليًا لمعادلة العرض والطلب، وليس فقط لتغيرات تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن زيادة المعروض من الدواجن والبيض، بالتزامن مع ضعف معدلات السحب من الأسواق، تفرض ضغوطًا على الأسعار وتدفعها إلى الانخفاض، حتى في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يضع المنتجين أمام تحديات كبيرة، خاصة أن أسعار البيع الحالية لا تزال أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج.