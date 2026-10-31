سقوط مروجي الاستروكس والحشيش بالسويس في قبضة الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بأحد الشوارع بالسويس.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين، وضُبط بحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، دون لوحات، وكمية من مخدري «الاستروكس والحشيش».

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.