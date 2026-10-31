الداخلية تكشف حقيقة انتشار السرقات بمنطقة صقر قريش.. ومفاجأة بشأن صاحب المنشور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه انتشار وقائع السرقة بمنطقة صقر قريش في الحي العاشر بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن انتشار السرقات بالمنطقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على نشر المنشور، وتبين أنه مدير شركة للمواد الغذائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبسؤاله، أقر بعدم وجود وقائع سرقة بالمنطقة المشار إليها، موضحًا أنه نشر المنشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات كاذبة؛ بسبب تضرره من كثرة الأشخاص المقيمين بالمنطقة من حاملي جنسية إحدى الدول، فضلًا عن رغبته في زيادة نسب المشاهدات على صفحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.