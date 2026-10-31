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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بوحدة الأورام والقسم الداخلي بمستشفى المبرة

توجيهات بمواصلة تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين
توجيهات بمواصلة تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وحدة الأورام والقسم الداخلي بمستشفى المبرة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

توجيهات بمواصلة تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين

وخلال جولته، حرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المرضى والاستماع إليهم والتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدا أهمية الاهتمام بالمرضى والاستجابة لمتطلباتهم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه حصولهم على الخدمة الطبية.

ووجه المحافظ بمواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المستشفى، بما يضمن تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمة صحية أفضل لأبناء بورسعيد.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظ بورسعيد على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، والوقوف على أرض الواقع على احتياجاتهم، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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