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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية الجديد لبحث آليات تطوير منظومة العمل داخل مكاتب التأمينات

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات ومنع التكدس بمكاتب التأمينات وسرعة إنجاز الخدمات
محافظ بورسعيد يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات ومنع التكدس بمكاتب التأمينات وسرعة إنجاز الخدمات
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الأستاذ محمد قوطة، مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية الجديد ببورسعيد، وذلك في إطار الحرص على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة ومنطقة التأمينات الاجتماعية للارتقاء بجودة الخدمات التأمينية.

وتناول اللقاء بحث آليات تطوير منظومة العمل داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظة، والعمل على منع التكدس وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع سرعة إنهاء الإجراءات والمعاملات وتحسين آليات استقبال المترددين على المكاتب.

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات ومنع التكدس بمكاتب التأمينات وسرعة إنجاز الخدمات

وأكد محافظ بورسعيد أهمية وضع مصلحة المواطن على رأس أولويات العمل وضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقي الخدمات مع إيلاء اهتمام خاص بكبار السن وذوي الهمم، والعمل على تنظيم حركة المترددين بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات دون مشقة أو انتظار لفترات طويلة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل داخل مكاتب التأمينات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على تقديم الخدمة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التامينات الاجتماعية

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