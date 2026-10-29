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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ابن بورسعيد يحصد برونزيتين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

إبن بورسعيد يحصد برونزيتان في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات
إبن بورسعيد يحصد برونزيتان في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات
محمد الغزاوى

نجح لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف ابن منطقه بورسعيد للغوص والإنقاذ ولاعب نادي الصيد، عمار أحمد وصيف في حصد ميداليتان برونزيتان خلال المشاركة في منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات المقامة في مدينه شرم الشيخ.


إبن بورسعيد يحصد برونزيتان في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

وكان اللاعب قد حصد الميدالية الأولى في منافسات 100 متر مونو، فيما جاءت البرونزية الثانية في منافسات 50 متر مزدوجة بزمن 19.42 ثانية.

ومن جانبه عبر الدكتور إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ عن سعادته بأداء اللاعب عمار وصيف متمنيا له مزيد من التوفيق.

و اضاف " حمص" أن منطقة بورسعيد عامرة بالمواهب التي تستطيع تمثيل المنتخبات الوطنية، وإن بطولات المنطقة تبرز قدرات اللاعبين وتؤهلهم بشكل قوي لمنافسات الجمهورية و كأس مصر.

و أشار " حمص" أن رياضة السباحة بالزعانف أصبحت تأخذ مساحة كبيرة على خريطة الرياضات المائية نظرا للمجهود الذي يبذله الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، حيث أصبحت الإنجازات تتوالى بالمنتخب الوطني الذي أصبح فخر لكل أبناء المنظومة.

بورسعيد منطقة الغوص منتخب مصر بطولة العالم

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