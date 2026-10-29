كرّم محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بمكتبه بديوان المديرية، الطلاب الفائزين في المسابقات الوزارية لمادة الاقتصاد المنزلي، تقديرًا لتميزهم وتحقيقهم نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية.

7 مراكز جمهورية تضع تعليم بورسعيد في صدارة التميز بمسابقات الاقتصاد المنزلي الوزارية

وحققت محافظة بورسعيد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في أربع مسابقات، من خلال الطالبة حنين وليد، المقيدة بمدرسة علي مبارك الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، والطالبتين همس أيمن محمد وريتاج إبراهيم أحمد، المقيدتين بمدرسة مكة المكرمة الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية، والطالبة مرام أحمد جمال، المقيدة بمدرسة الصفوة الخاصة التابعة لإدارة شمال التعليمية.

كما حصد تعليم بورسعيد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في ثلاث مسابقات، من خلال الطالبات ريتال حسام الدين، ووهبة وائل الغزاوي، ولمار فؤاد محمد، المقيدات بمدرسة جواد علي حسني الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية، في إنجاز يعكس تميز الطلاب وجهود المعلمين والموجهين في تنمية المهارات العملية والإبداعية لدى الطلاب.

وأعرب محمود بدوي عن خالص شكره وتقديره للطلاب الفائزين، مثمنًا ما بذلوه من جهد وما أظهروه من تميز وإبداع أسهما في تحقيق هذه النتائج المشرفة، ومؤكدًا حرص المديرية على دعم المواهب الطلابية وتشجيعها، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح وتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة التي ترفع اسم تعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور سحر عبد الشافي، موجه عام مادة الاقتصاد المنزلي، وعفاف مكي أحمد، موجه أول المادة.