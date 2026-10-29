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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية: لن نكون كبش فداء لإخفاقات سياسيي إسرائيل

قطر
قطر
خاطر عبادة

رفضت دولة قطر، اتهامات إسرائيلية بالتدخل في انتخابات الكنيست، أو تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها، مؤكدة أنها غير معنية بالتنافس السياسي والانتخابي في إسرائيل.


الأنصاري: حملة تضليل جديدة للزج باسم قطر في التجاذبات الداخلية


ونفى مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، الاتهامات التي يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين وأطراف إعلامية مرتبطة بهم، معتبراً أنها تأتي في إطار حملة تضليل جديدة تستهدف الزج باسم قطر في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل، على خلفية الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع.

وأشار الأنصاري إلى تناقض هذه الاتهامات، التي تتراوح بين الزعم بشراء ولاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتمويل اليسار الإسرائيلي، وصولاً إلى التأثير في أصوات الناخبين العرب، وكأن قطر، وفقاً لهذه المزاعم، تتحكم في المشهد السياسي الإسرائيلي بأكمله.


اتهامات عبثية وخطيرة تعكس هوسا مفرطا

وأكد الأنصاري أن هذه الاتهامات الباطلة تجمع بين العبثية والخطورة، وأن الإصرار على الزج باسم قطر في الخطاب الانتخابي بهذه الطريقة يعكس هوساً مفرطاً بها لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية يتجاوز المنطق.

وشدد على أن قطر ليست كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض السياسيين الإسرائيليين، داعياً إياهم، بدلاً من محاولة صرف الأنظار نحو الدوحة، إلى الاستجابة لتطلعات ناخبيهم ومعالجة تداعيات سياساتهم الكارثية على المنطقة.

قطر تتمسك بدورها في الوساطة ودعم الفلسطينيين

وجدد الأنصاري التأكيد أن قطر لا تتدخل في التنافس السياسي والانتخابي في إسرائيل باعتباره شأناً داخلياً، ولن تقبل الزج بها في خلافاته.

وأكد أن أي حكومة تفرزها الانتخابات مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتعامل بجدية مع القضية الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن هذه الحملات لن تثني قطر عن مواصلة دورها في الوساطة وجهودها الدبلوماسية والإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني، والتزامها بالعمل لتحقيق سلام عادل وشامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، مشدداً على أن الصمت لن يكون استراتيجية قطر إزاء توظيف اسمها لخدمة أجندات انتخابية أو مكاسب سياسية ضيقة.

قطر الانتخابات الإسرائيلية مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

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