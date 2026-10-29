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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال افتتاحه فندقا بالسويس.. مدبولي: نعمل على الاستفادة من المقومات السياحية بمختلف المقاصد المصرية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فندق "رويال بالاس"، وذلك في ختام جولته اليوم بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس. 

وعقب الافتتاح أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بزيادة أعداد الغرف الفندقية، بما يتناسب مع الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، ويسهم في تعزيز قدرة القطاع السياحي على استيعاب التدفقات السياحية المتزايدة، والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مختلف المقاصد المصرية.

فيما أكد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، أن الفندق يُعد إضافة للمنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، فى إطار دعم القطاع السياحي وتعزيز المقومات السياحية التى تتمتع بها السويس، والاستفادة من موقعها المتميز وإطلالتها المباشرة على خليج السويس.

وقال علاء العطار، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القرى السياحية إن الفندق أُقيم على مساحة تبلغ 12,600 متر مربع، ويضم إجمالي 92 وحدة إقامة، تشمل 83 غرفة و9 أجنحة فندقية، إلى جانب 3 حمامات سباحة متعددة المساحات، وشاطئ، ومطعم رئيسي، وصالة رياضية، وصالون مخصص لكبار الزوار، فضلًا عن مسجد.

وأضاف العطار: يستهدف المشروع دعم الطاقة الفندقية بمحافظة السويس، وتوفير خدمات إقامة وترفيه متكاملة، بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز فرص الإستثمار فى القطاع الفندقي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

مصطفى مدبولي فندق رويال بالاس المشروعات التنموية رئيس الوزراء

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