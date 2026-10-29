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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. وزيادات تدريجية تبدأ من العام المقبل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحسين مستويات دخول المواطنين وزيادة الأجور تدريجيًا، في ظل إدراكها للفجوة بين الدخول داخل مصر ومستويات الأجور في عدد من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية يحتاج إلى وقت وجهد مستمرين.

وجود فرص للحصول على دخول أكبر

وقال مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس، إن توجه بعض العاملين إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل يأتي في ظل وجود فرص للحصول على دخول أكبر، مؤكدًا أن الدولة تدرك هذه المشكلة وتعمل على تحسين مستويات الأجور بما يتناسب مع تطلعات المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن تحسين الدخول لن يتحقق بين يوم وليلة، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية حتى تتمكن مصر من الوصول إلى مستويات دخل أفضل، تقترب من نظيراتها في الدول الأخرى.

وكشف مدبولي عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال المنتدى المصري 2026، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال زيادات تدريجية على مدار هذه الفترة.

العاملين بالهيئات الاقتصادية والجهات الأخرى التابعة للدولة

وأوضح أن تنفيذ هذه التوجيهات يتطلب حسابات دقيقة، في ضوء أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين المعينين بالحكومة يبلغ نحو 4 ملايين موظف، بخلاف العاملين بالهيئات الاقتصادية والجهات الأخرى التابعة للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة دخول هؤلاء الموظفين تمثل التزامًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة، موضحًا أن الزيادة المستهدفة التي تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا لكل موظف تتطلب توفير موارد مالية ضخمة لتنفيذها.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتمنى أن تتمكن من زيادة الأجور إلى مستويات أعلى من المستهدف، مشددًا على أن الدولة ستواصل العمل على تحسين دخول العاملين كلما توافرت الإمكانات والفرص اللازمة لذلك.

وأضاف أن جهود تحسين الأجور لا تقتصر على الزيادات العامة، بل تشمل أيضًا العمل مع الجامعات والجهات المختلفة لتوفير مسارات إضافية لزيادة الدخول، من خلال الحوافز والمكافآت المرتبطة بمعدلات الإنجاز والنجاح.

تحسين مستويات دخول مختلف فئات العاملين

واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف تحسين مستويات دخول مختلف فئات العاملين، وليس فئة التمريض وحدها، من خلال الجمع بين الزيادات التدريجية في الأجور وتوفير موارد وحوافز إضافية تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

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