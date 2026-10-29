مدبولي من السويس: افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي يعكس حجم التطور في الخدمات الصحية خلال 12 عاما

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، في إطار المشروع الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مصر وبناء الجمهورية الجديدة.

المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي

وقال مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس، إن سعادته كبيرة بافتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي بجامعة السويس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين داخل المحافظة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تحدث مع رئيس جامعة السويس، وعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس، حول مستوى الخدمات الطبية التي كانت متاحة في المحافظة قبل عشرين أو خمسة وعشرين عامًا، وكذلك الأوضاع التي كانت قائمة قبل نحو عشر سنوات.

وأوضح أن أحد الأطباء الذين عاصروا تطور المنظومة الصحية أكد له أن المرضى كانوا يضطرون إلى الانتقال للقاهرة أو الإسماعيلية لإجراء تدخلات طبية بسيطة، مثل المناظير، لعدم توافر هذه الخدمات داخل السويس.

الخدمات الطبية المتكاملة

وأشار مدبولي إلى أن الأمر لم يكن مقتصرًا على محافظة السويس، بل كان واقعًا تعاني منه محافظات عديدة، حيث كانت الخدمات الطبية المتكاملة تتركز في المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية وأسيوط، بينما كانت محافظات أخرى تفتقر إلى العديد من التخصصات والتدخلات الطبية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن حجم الجهد المبذول في تطوير الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أصبح واضحًا عند مقارنة مستوى الخدمات الحالي بما كانت عليه الأوضاع سابقًا، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصحي يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.