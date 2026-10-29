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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يشدد على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الخميس مع عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

وتناول اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات القمة الروسية الأفريقية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، حيث أشاد الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطويرها في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وأكد وزير الخارجية مجدداً على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مؤكدين على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة.

كما تناول اللقاء سبل متابعة تنفيذ مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وخفض التصعيد في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وزير الخارجية وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية مصر

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