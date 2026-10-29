رئيسة القومي للمرأة: القيادات النسائية قوة دافعة للاستثمار والابتكار

ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المديرات التنفيذيات CEO WOMEN 2026، المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.. بناء جسور التواصل بين الشرق والغرب».

وجاء نص الكلمة كالتالى:" يسعدني أن أنقل إليكم تحيات دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات سيادته لمؤتمركم بالنجاح والتوفيق.

نلتقي اليوم في النسخة الخامسة من مؤتمر المديرات التنفيذيات، تحت عنوان «الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية: بناء الجسور بين الشرق والغرب»، والذي يجسد أهمية الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود ودور المرأة في قيادتها.



السيدات والسادة،

في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت الدولة المصرية تمكين المرأة في قلب مشروعها التنموي، وذلك باعتباره حقًا دستوريًا وضرورةً اقتصادية.

ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تتواصل الجهود لترجمة هذا الالتزام إلى تشريعات وسياسات وفرص حقيقية للقيادة.

فقد عزز قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضمانات المساواة في الأجر عن العمل ذات القيمة المتساوية، والحماية من التمييز والتحرش والتنمر، وأقر الاجازات الوجوببة للمرأة .

كما نظم قرار وزير العمل رقم 75 لسنة 2026 تشغيل النساء ليلًا، وأتاح فرصًة للعمل في أنشطة صناعية، منها المناجم والمحاجر، وفق ضوابط السلامة والصحة المهنية وحماية الأمومة.

وامتدت جهود الدولة إلى مواقع صنع القرار الاقتصادي، من خلال القواعد التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارات ، وشمل ذلك الشركات المقيدة بالبورصة بما يعزز حوكمة الشركات والاستفادة من الكفاءات النسائية ويرسخ ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال

وقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات شركات القطاع المالي غير المصرفي من 18% عام 2021 إلى 26.9% عام 2025، بإجمالي 1236 سيدة.

وفي مجال التمويل متناهي الصغر، بلغ عدد المستفيدات نحو 1.8 مليون سيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بنسبة 52.8% من إجمالي المستفيدين، وبأرصدة تمويل تقارب 33.7 مليار جنيه.

الحضور الكريم،

تسعى مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودور القطاع الخاص، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية، لتكون جسرًا للتعاون الاقتصادي بين الشرق والغرب.

وتمثل القيادات النسائية قوة دافعة للاستثمار والابتكار وبناء الشراكات، لا سيما في الصناعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا والخدمات المالية.

ونتطلع إلى أن يثمر هذا المؤتمر عن شراكات عملية ومشروعات جديدة، تعزز حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار الاقتصادي.

وفي الختام،

أتوجه بخالص التقدير إلى منظمي المؤتمر وجميع المشاركين، متمنيةً لأعماله النجاح والتوفيق.

وأؤكد أن الدولة المصرية ستواصل جهودها لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتوسيع فرص وصولها إلى مواقع القيادة وصنع القرار، إيمانًا بأن الاستثمار في قدراتها وطاقاتها هو استثمار في قوة الاقتصاد، واستدامة التنمية، ومستقبل أكثر ازدهارًا للجميع".

كما وجهت خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة منى مراد على هذا التنظيم المتميز وخروج هذه النسخة بما يليق بمؤتمرنا فى النسخة الخامسة.. ورحبت بالصديقة العزيزة سمو الأميرة دعاء بنت محمد و الدكتورة سندرين خضرى رئيسة ceo women اوروبا والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية .

وقد شهد المؤتمر حضور الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية وغادة لبيب نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والاميرة دعاء بنت محمد الرئيسة التنفيذية لشركة المهرة للتعليم بالمملكة العربية السعودية ، و الدكتورة منى مراد – مؤسسة CEO WOMEN والرئيس التنفيذي لمجموعة ON AIR (Founder, CEO Women | CEO, ON AIR Group) )، والسفير تامر مصطفى مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولى والمصريين بالخارج للشؤون الاقتصادية والدكتورة ايمان منصور نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كما شهد حضور السيدة عائشة بن بشر من الامارات العربية المتحدة ، والسيدة مروة علم الدين القائم بأعمال مكتب هيئةالأمم المتحدة للمرأةفي مصر، والدكتورة آمال امام المديرة التنفيذية لمؤسسة الهلال الأحمر المصري إلى المستشارة ماريان قلدس والمهندسة هدى منصور عضوتا المجلس ورنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة بهيئة الامم المتحدة للمرأة في مصر، و السفير اورليك شانون سفير كندا بالقاهرة والسفير شوريش كيه ريدى سفير الهند بالقاهرة والدكتورة امانى ابو زيد الخبيرة فى شؤون البنية التحتية والتحول الرقمي، الى جانب نخبة من القيادات الاقتصادية والاستثمارية والشخصيات الدولية وعدد من ممثلى البعثات الدبلوماسية من سفارتى تركيا واسبانيا .

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الدولية، واستعراض آفاق النمو المستدام، بما يشمل قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

كما يناقش المؤتمر دور المرأة في القيادة الاقتصادية ومستقبل القطاع الخاص، وسبل تعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا ويعزز إسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة.