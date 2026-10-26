رئيسة المجلس القومي للمرأة تهنئ الدكتورة رانيا يحيى باختيارها لعضوية الأكاديمية الإيطالية للآثار

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة رانيا يحيى، مديرة الأكاديمية المصرية للفنون بروما وعضوة المجلس السابقة ، بمناسبة اختيارها لعضوية الأكاديمية الإيطالية للآثار، لتصبح أول امرأة مصرية تحصل على هذه العضوية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدةً أنه يعكس تميز الكفاءات النسائية المصرية وقدرتها على تحقيق حضور مؤثر في المحافل الدولية، كما يمثل تقديرًا لدور المرأة المصرية في إثراء الحياة الثقافية والفنية وتعزيز مكانة مصر الحضارية ويعكس إسهاماتها في المجال الثقافي والفني، ودورها المميز في تعزيز الدبلوماسية الثقافية ومد جسور التواصل بين مصر وإيطاليا.



وأضافت رئيسة المجلس أن النماذج النسائية المصرية المتميزة تمثل مصدر فخر واعتزاز، لما تقدمه من إسهامات تعكس ثراء الثقافة المصرية وتدعم حضورها على الساحة الدولية، متمنيةً للدكتورة رانيا يحيى دوام النجاح والتوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة.