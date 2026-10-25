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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة: رسائل الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026 ترسخ الحوار والمسؤولية المشتركة

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
أمل مجدى

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، عن تقديره لما شهده منتدى مصر 2026 من حوار مجتمعي وتبادل للرؤى والمقترحات بشأن أولويات العمل الوطني، في ضوء ما تضمنته كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل الختامي من رسائل تؤكد الوعي والتماسك الوطني، وتضافر جهود الدولة والمجتمع في مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأشاد المجلس بما أعلن خلال المنتدى من مبادرات وتوجهات وإجراءات تنفيذية ومستهدفات تنموية استعرضها دولة رئيس مجلس الوزراء، شملت مجالات تحسين مستوى المعيشة، والتعليم والصحة، والإسكان، ودعم الإنتاج وفرص العمل والحماية الاجتماعية، بما يعكس اتساع نطاق القضايا التي تناولها المنتدى وارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين.

وأشار المجلس إلى أن ما أعلنه فخامة الرئيس بشأن انعقاد المنتدى سنويًا، ومتابعة القطاعات المختلفة بصورة دورية، يرسخ استمرارية الحوار ومتابعة تنفيذ مخرجاته وقياس أثرها، ويعزز التواصل بين الحكومة ومختلف فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أن المرأة المصرية شريك أصيل في هذه المسيرة الوطنية، بما تضطلع به من دور في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال، وإسهاماتها في مختلف مجالات العمل والإنتاج والحياة العامة، مشيرة إلى أن مشاركتها في الحوار المجتمعي وصنع القرار تسهم في صياغة سياسات وبرامج أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يواصل جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، ونشر الوعي داخل الأسرة والمجتمع، ودعم فرصها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يعزز إسهامها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن ما أُعلن من مبادرات وإجراءات ومستهدفات خلال المنتدى، وما تقرر من آليات لمتابعة تنفيذ مخرجاته، يمثل مسارًا مهمًا لمواصلة تحسين جودة حياة المواطنين، وأن المرأة المصرية ستظل شريكًا أصيلًا في هذه الجهود، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار لمصر.

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