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«معًا بالوعي نحميها».. القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية لتعزيز وعي الشباب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«معًا بالوعي نحميها».. القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية لتعزيز وعي الشباب

ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بالتعاون مع جامعة الأزهر لتعزيز وعي الشباب
ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بالتعاون مع جامعة الأزهر لتعزيز وعي الشباب
أمل مجدى

في إطار مبادرة «معًا بالوعي نحميها» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، نظم المجلس، بالتعاون مع جامعة الأزهر، ندوة توعوية بعنوان «معًا بالوعي نحميها»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي لدى طالبات الجامعة، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، وذلك في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، بوحدة تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص بجامعة الأزهر، بمشاركة عدد من الطالبات والطلبة من مختلف كليات الجامعة.

وخلال الندوة، ألقت الدكتورة رشا مهدي محاضرة حول تأثير العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية، وانعكاساتها على قدرة الأبناء على التعبير عن مشاعرهم الحقيقية، وأكدت على أهمية تعزيز الوعي الاجتماعي والعاطفي لديهم، ودعم التواصل المباشر داخل الأسرة، بما يسهم في ترسيخ قيم التفاهم والاحتواء وتعزيز الترابط الأسري.


وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنمية الوعي الوطني والمجتمعي، وآليات التحقق من المعلومات ومواجهة الشائعات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، فضلًا عن دور الشباب في التعامل مع التحديات المجتمعية والمساهمة في الحفاظ على استقرار المجتمع.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الطالبات من خلال المناقشات والمداخلات التي أكدت أهمية دور الشباب في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة الإيجابية في القضايا الوطنية.

وعلى هامش الندوة، كرّم  الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشئون الوافدين، الدكتورة رشا مهدي، تقديرًا لمشاركتها ومحاضرتها الهامة وما تناولته من موضوعات تسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الاجتماعي والعاطفي لدى الأبناء وتعزيز التواصل الإنساني في ظل التحديات المرتبطة بالعالم الافتراضي.

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